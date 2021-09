Love is in the Air Anticipazioni dal 4 all'8 ottobre 2021: Selin torna all'attacco per riprendersi Serkan!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 4 all'8 ottobre 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 16.55 alle 17.35.

Puntata in onda Lunedì 4 ottobre 2021

Il team di ArtLife, insieme ad Ayfer, Aydan e Alexander, si riunisce nel locale di Deniz per festeggiare Serkan. Eda bacia Serkan per cercare di far riaffiorare i suoi ricordi.

Puntata in onda Martedì 5 ottobre 2021

Il ritorno di Selin mette in difficoltà anche Ferit e Ceren. Ayfer e Alexander, invece, cercano di nascondere la loro relazione temendo che questo possa far stare male Eda a causa della situazione di Serkan. Nel frattempo Selin incarica qualcuno per rimuovere tutte le cose di Eda da casa del Bolat e quando Eda trova le sue valige pronte, va su tutte le furie poiché pensa sia stato Serkan: tra i due scoppia l'ennesimo litigio.

Puntata in onda Mercoledì 6 ottobre 2021

Su consiglio di Serkan, Engin tenta la psicologia inversa con Piril per convincerla ad avere un bambino: farà finta di non volerlo lui stesso! Intanto Deniz decide di portare Eda in vacanza per allontanarla qualche giorno da Serkan, ma il Bolat e Selin sembrano aver avuto la stessa idea e scelgono lo stesso posto di Deniz ed Eda.

Puntata in onda Giovedì 7 ottobre 2021

Deniz decide di portare Eda in vacanza, ma il Bolat e Selin sembrano aver avuto la stessa idea e scelgono lo stesso posto di Deniz ed Eda. Eda e Serkan si incontrano. Ayfer si infuria con Alexander quando scopre che l'uomo parla ancora con Aydan

Puntata in onda Venerdì 8 ottobre 2021

La posizione di Alexander sarà definitivamente compromessa quando lo chef manderà per errore ad Aydan un invito a cena, destinato invece ad Ayfer. Intanto, Ceren si accorge di essere ancora innamorata di Deniz e accusa Ferit di non aver dimenticato Selin. I due si lasciano e Ceren decide di correre a confessare i suoi sentimenti a Deniz, sebbene conscia che l'uomo sia innamorato di Eda.

