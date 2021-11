Love is in the Air Anticipazioni dal 29 novembre al 3 dicembre 2021, Seconda Stagione: Serkan ed Eda non stanno più insieme!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 29 novembre al 3 dicembre 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Vediamo le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 29 novembre al 3 dicembre 2021 su Canale 5.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 29 novembre al 3 dicembre 2021

Puntata in onda Lunedì 29 novembre 2021

Puren ipnotizza Eda, intimandole di dimenticare Serkan. Riuscirà ad ottenere ciò che vuole? Infine Eda scopre, con sgomento, la malattia di Serkan.

Puntata in onda Martedì 30 novembre 2021

Cinque anni dopo: Eda vive a Sile con sua figlia Kiraz e lavora per un hotel. Serkan, a Istanbul, ha sconfitto il tumore al cervello. I due si incontrano per caso.

Puntata in onda Mercoledì 1° dicembre 2021

Aydan e Kemal festeggiano l'inizio della loro convivenza. Ma quando lei scopre che Serkan non partirà per l'America a causa di un disguido, caccia di casa Kemal.

Puntata in onda Giovedì 2 dicembre 2021

I piani della serata romantica tra Piril ed Engin saltano a causa di Eda e Serkan. Dopo una lite con la Yildiz, l'architetto corre dall'amico per cercare consiglio mentre Eda chiede a Piril di tenere Serkan lontano dall'hotel. Nel frattempo la Yildiz non può fare a meno di notare sempre più somiglianze tra Kiraz e il padre.

Puntata in onda Venerdì 3 dicembre 2021

Serkan si presenta di nuovo all'hotel ed Eda chiede aiuto a Melo per tenere lontane Ayfer e Kiraz, ma le cose non andranno come pianificato. Intanto, il passato tra il Bolat e la Yildiz non fa che intromettersi nei loro rapporti di lavoro, rendendo molto difficile la loro collaborazione.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.