Love is in the Air Anticipazioni dal 28 marzo al 4 aprile 2022: Eda e il bambino in pericolo. Serkan è nel panico!

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 28 marzo al 4 aprile 2022 su Canale 5. Scopriamo dunque cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 16.55 alle 17.35.

Puntata in onda Lunedì 28 marzo 2022

Aydan e Kemal annunciano che si sposeranno durante un viaggio in Spagna. Poi Aydan fa un passo indietro quando scopre che la suocera andrà con loro.

Puntata in onda Martedì 29 marzo 2022

Serkan condivide con i soci una novità: è arrivato un nuovo progetto a cui Piril non vuole rinunciare, nonostante gli sforzi di Engin per dissuaderla.

Puntata in onda Mercoledì 30 marzo 2022

Mentre Melek confessa ad Ayfer che vorrebbe chiudere la sua storia con Burak, Eda e Serkan si preparano all'imminente nascita di Alp. In realtà però la Yildiz si ritroverà a farlo da sola, perché il marito non sembra intenzionato ad assisterla al parto.

Puntata in onda Giovedì 31 marzo 2022

Mentre Eda e Serkan si stanno recando nella loro casa di montagna, alla donna si rompono le acque e, come se non bastasse, la loro auto subisce un guasto.

Puntata in onda Domenica 4 aprile 2022

Serkan ed Eda sono sperduti nel bosco. La ragazza è in pieno travaglio e Serkan cerca, come può, di aiutarla.

