Love is in the Air Anticipazioni dal 28 giugno al 2 luglio 2021: Serkan accusa Eda di tradimento!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 28 giugno al 2 luglio 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 28 giugno al 2 luglio 2021

Puntata in onda Lunedì 28 giugno 2021

Nel giorno del compleanno di Serkan, Eda gli organizza una cena di lavoro con Selin. Serkan ne rimane amareggiato, ma Engin, senza successo, cerca di rincuorarlo spiegandogli che potrebbe trattarsi di una strategia amorosa di Eda. Nel mentre, infatti, la stessa Yıldız rivela alle amiche che la sua è una tattica per mettere alla prova le vere intenzioni del Bolat. Quest'ultimo, durante la cena, lascia a metà pasto un'incredula Selin per correre da Eda e i due passano il resto della serata insieme. E' allora che la ragazza ne approfitta per dare al festeggiato il mappamondo che gli ha regalato. Il giorno seguente, al lavoro, a Eda viene affidata una ristrutturazione paesaggistica grazie alla quale avrà l'opportunità di lavorare al fianco della celebre architetta Idil. Per mantenere le distanze da Serkan, del quale ha seriamente paura di innamorarsi, Eda decide di non farsi accompagnare sul luogo della ristrutturazione ma di utilizzare la sua auto datata. Purtroppo per lei, la macchina subirà un guasto e così Serkan la andrà a prendere. Intanto, Kaan si avvicina sempre di più a Melek che, ignara delle sue reali intenzioni, inizierà a raccontargli alcuni segreti dell'azienda.

Puntata in onda Martedì 29 giugno 2021

Serkan scopre che il design originale del lampadario che aveva creato e venduto in esclusiva ad una catena alberghiera è stato rubato da Kaan per screditarlo. Senza darle neppure il beneficio del dubbio, il Bolat si precipita ad accusare ingiustamente Eda, a cui aveva consegnato il brevetto originale. L'Yıldız, umiliata e amareggiata, se ne va in lacrime. Tutti i presenti sono sconvolti e disapprovano il comportamento di Serkan. Eda si sfoga con Ceren e, dopo averci pensato tutta la notte, decide di raggiungere Serkan per ridargli il suo anello.

Puntata in onda Mercoledì 30 giugno 2021

Eda va da Serkan per restituirgli l'anello di fidanzamento, ma lui non lo accetta. La ragazza, furiosa, afferma di non volerlo vedere mai più. Intanto, la ArtLife ha 24 ore di tempo per rimediare al danno dei brevetti e realizzare un nuovo progetto, ma senza Eda e la sua firma per alcuni documenti, sembra impossibile. Engin convince la Yıldız a recarsi in un ufficio, specificando che Serkan non sarà presente, ma la situazione prende presto una piega inaspettata: il Bolat scopre che Eda è allo studio e corre subito lì per incontrarla. Intanto, Ceren viene contattata dalla giornalista che ha reso pubblica la storia del contratto tra Eda e Serkan, che le confesserà di voler rivelare l'identità della sua fonte.

Puntata in onda Giovedì 1° luglio 2021

Dopo la lite tra Serkan e Eda per la fuga di informazioni riguardanti l'azienda, la giovane decide di licenziarsi e chiudere definitivamente ogni rapporto con Serkan. I due litigano animosamente: Serkan vorrebbe fidarsi di lei, ma ha bisogno di prove schiaccianti. Intanto, la giornalista responsabile del gossip riguardante Eda e Serkan, sta per rivelare a Ceren l'identità del suo informatore. L'arrivo di Selin le fa però improvvisamente cambiare idea, spingendola invece a raccontare una bugia. Nel frattempo Fifi, grazie ai suoi agganci, riesce a ottenere i video delle telecamere di sorveglianza del giorno in cui Eda si è recata dal notaio: la ragazza non ha consegnato i documenti a nessuno!

Puntata in onda Venerdì 2 luglio 2021

Dopo aver origliato una conversazione tra Serkan e Selin, Eda e Ferit si confortano a vicenda e Ferit confessa a Eda di aver inviato le foto del contratto a Kaan. Eda è senza parole, ma cede alla richiesta dell'uomo di non dire nulla al Bolat per proteggere sua moglie. Quando l'Yıldız il giorno seguente raccontata tutta la storia alle sue amiche, Melo capisce di essere stata usata da Kaan e, in lacrime, rivela di rimando quanto è successo tra loro alle ragazze. Mentre ascolta le parole dell'amica, Fifi capisce che a rubare il brevetto è stato Kaan. Insieme, le ragazze iniziano a indagare per ottenere le prove che incastreranno l'uomo e riabiliteranno invece Eda agli occhi di Serkan e dell'azienda. Il loro piano, decisamente poco ortodosso, si rivelerà vincente: dopo aver addormentato il colpevole con l'etere, riescono a prendere il suo cellulare e a inviare tutte le foto del progetto rubato a Eda.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 15.30.