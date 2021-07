Love is in the Air Anticipazioni dal 26 al 30 luglio 2021: La verità viene a galla. Alptekin ha ucciso i genitori di Eda!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della nuova soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 26 al 30 luglio 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 15.30 alle 16.30.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 26 al 30 luglio 2021

Puntata in onda Lunedì 26 luglio 2021

Mentre Selin è in crisi perché in un colpo solo ha perso l'amore di Ferit e l'impiego nella azienda di Serkan, lui e Eda decidono di rivelare alle rispettive famiglie il loro amore.

Puntata in onda Martedì 27 luglio 2021

Aydan e Alptekin hanno fatto una scoperta sconvolgente: la holding di Alptekin è indirettamente responsabile della morte dei genitori di Eda.

Puntata in onda Mercoledì 28 luglio 2021

Efe, sapendo che Serkan nutre una certa diffidenza nei suoi confronti, organizza un incontro con tutti i collaboratori per festeggiare la sua entrata nell'azionariato della Holding.

Puntata in onda Giovedì 29 luglio 2021

Eda ha un brutto presentimento: sente che Serkan le sta nascondendo qualcosa. Intanto, Serkan non sa come raccontare a Eda dell'incidente dei suoi genitori.

Puntata in onda Venerdì 30 luglio 2021

Efe Akman si dimostra molto interessato al progetto dell'Hotel green dell'Art Life e propone a Serkan di affiancare Eda nell'ideazione della parte paesaggistica.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 15.30.