Love is in the Air Anticipazioni dal 25 al 30 ottobre 2021: Serkan bacia Eda, ma lei lo respinge!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 25 al 30 ottobre 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Vediamo le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 25 al 30 ottobre 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 16.55 alle 17.35 e il sabato dalle 15.55 alle 16.30.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 25 al 30 ottobre 2021

Puntata in onda Lunedì 25 ottobre 2021

Serkan vuole fare una sorpresa a Eda e ha organizzato, con la complicità di Melek e Ceren, una cena a sorpresa per lei.

Puntata in onda Martedì 26 ottobre 2021

Serkan tarda alla cena a sorpresa di Eda a causa di Selin. Poi, al ristorante, bacia Eda e le confessa di averlo fatto nel tentativo di recuperare la memoria. E lei va su tutte le furie.

Puntata in onda Mercoledì 27 ottobre 2021

Mentre il signor Ates chiede a Eda di sfilare in passerella insieme a Deniz, Serkan ed Engin mettono in atto un piano per scoprire se Eda e Deniz abbiano una relazione.

Puntata in onda Giovedì 28 ottobre 2021

Dopo aver scoperto che Ceren gli ha mentito, Ferit decide di saltare la seduta di terapia. Intanto, mentre Leyla ed Erdem appaiono più vicini del solito, Eda e Deniz continuano a barcamenarsi nel test di coppia rispondendo alle domande di Handan. Durante un momento di crisi, però, sarà Melo a salvare la situazione.

Puntata in onda Venerdì 29 ottobre 2021

Mentre Ferit si districa tra l'organizzazione dell'evento e la sfilata di Eda, Serkan fugge in palestra per evitare Eda. La giovane non smette infatti di punzecchiare il Bolat con il suo matrimonio, rendendolo nervoso. Eda però non molla e lo segue in palestra, finendo col mettere Serkan al tappeto!

Puntata in onda Sabato 30 ottobre 2021

La sfilata di Sevim ottiene un grande successo. Per festeggiare, il signor Ates organizza una festa sul suo yacht invitando Serkan, Selin, Deniz ed Eda. Durante il party, però, Eda cade accidentalmente in mare, mandando Serkan nel panico.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.