Love is in the Air Anticipazioni dal 23 al 27 agosto 2021: Eda contro l'assassino dei suoi genitori. E' guerra!

Vediamo le Anticipazioni della nuova soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 16 al 20 agosto 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 15.30 alle 16.30.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 23 al 27 agosto 2021

Puntata in onda Lunedì 23 agosto 2021

Eda fa firmare a Serkan un contratto con una lista di regole di comportamento. E d'ora in poi lui dovrà attenersi ai vincoli imposti da Eda.

Puntata in onda Martedì 24 agosto 2021

Eda avrà un drammatico confronto con il responsabile della morte dei genitori davanti agli occhi di Serkan.

Puntata in onda Mercoledì 25 agosto 2021

L'associazione di cui fa parte Aydan organizza un evento di beneficenza in favore di giovani studentesse che non possono accedere agli studi.

Puntata in onda Giovedì 26 agosto 2021

Serkan decide di intentare causa contro i giornalisti che la settimana precedente hanno causato l'attacco di narcolessia di Eda, mettendola nell'angolo.

Puntata in onda Venerdì 27 agosto 2021

Aydan ha scoperto che Alptekin la tradisce con la sua segretaria e approfitta della situazione per cercare di riavvicinare Eda e Serkan.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 15.30.