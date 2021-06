Love is in the Air Anticipazioni dal 21 al 25 giugno 2021: Eda e Serkan passano la notte insieme!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 21 al 25 giugno 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni della nuova soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 21 al 25 giugno 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 15.30 alle 16.30.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 21 al 25 giugno 2021

Puntata in onda Lunedì 21 giugno 2021

Mentre Serkan sta per ricevere un premio, si intrufola nell'evento uno stuolo di paparazzi convocati da Kaan. Selin, preoccupata, chiede a Eda di intervenire. Proprio mentre la ragazza è sul punto di agire, Serkan glielo impedisce portandola sulla barca con lui. Tornati a Istanbul, Eda aspetta invano che Serkan la passi a prendere per andare al lavoro: la giovane non sa però che in quella data particolare - il 19 agosto - Serkan non lavora mai. In assenza del Bolat, il signor Friket incarica Eda di realizzare tutte le stravaganti richieste di una celebre cantante, che l'uomo ha invitato alla festa di sua moglie. Dopo essersi confrontata con Engin e Piril, i due cercano invano di convincere la ragazza a non occuparsi della lista di richieste.

Puntata in onda Martedì 22 giugno 2021

Eda convince alcune persone dello studio ad aiutarla nell'impegnativa ristrutturazione della casa dove soggiornerà Sevda, ma Serkan rifiuta l'incarico. Le modifiche richieste dalla cantante sono infatti impossibili da realizzare per tempo, oltre ad essere alquanto bizzarre. Eda sembra però decisa a realizzare l'impresa per dimostrare le sue capacità a Serkan. Quest'ultimo, vista la caparbietà della ragazza, si presenta alla Villa della cantante con un team di supporto per portare a termine i lavori il prima possibile.

Puntata in onda Mercoledì 23 giugno 2021

Fervono i lavori di ristrutturazione della villa che ospiterà la cantante Sevda Gulensoy. Eda è costretta a fermarsi tutta la notte per lavoro e Serkan, anziché recarsi in un luogo "misterioso", decide di rimanere con lei. Durante un momento cuore a cuore, Eda chiede a Serkan spiegazioni sul "19 agosto" e il Bolat cede. La ragazza scopre così che Serkan ha perso un fratello a cui era molto legato, che proprio in quella data gli regalò una chitarra, facendogli promettere che ogni 19 agosto si sarebbe recato nel luogo misterioso per suonare. Dopo la rivelazione di Serkan, lui ed Eda finiscono con l'addormentarsi abbracciati sul divano. I lavori terminano, ma quando Sevda raggiunge la Villa, non le piace e annulla il concerto. Ma ancora una volta sarà Eda a risolvere la situazione!

Puntata in onda Giovedì 24 giugno 2021

Serkan e Eda condividono un momento intimo in cui lui suona per lei. Poi si fa promettere che quella serata resterà un segreto tra loro due. Intanto, mentre Aydan affronta le sue paure guardando il video inviatole da Eda, quest'ultima si rende conto che si sta innamorando di Serkan. Mentre il progetto dei lampadari di design va in porto, Serkan non può fare a meno di preoccuparsi per il rapporto tra suo padre e Ferit e per l'imminente scelta che Selin dovrà fare. Eda viene a sapere delle preoccupazioni di Serkan, ma riesce comunque a mettersi nei guai accettando un lavoro relativo a dei brevetti per conto della ArtLife. Nel frattempo Melek tiene d'occhio Selin.

Puntata in onda Venerdì 25 giugno 2021

Mentre Figen aiuta Eda con il progetto dei brevetti, Kaan seduce Melek e si fa invitare a pranzo a casa sua. Sul posto, l'uomo trova il brevetto realizzato da Eda, così lo fotografa e si organizza per creare quanto prima dei pezzi simili. Dopo aver trovato il biglietto d'amore scritto da Eda per Selin da parte di Serkan, Ceren inizia a tempestare di domande la giovane, che le confesserà tutto. Commossa dal biglietto che pensa abbia scritto Serkan, Selin chiede a Eda di organizzare una cena con l'uomo. Intanto, Erdem si apre con l'Yildiz riguardo i suoi sentimenti per Figen, nella speranza che lei possa fare da collegamento tra loro. Grazie all'aiuto involontario di Serkan, Engin confessa velatamente a Piril che prova dei sentimenti per lei, dopo che i due si sono scontrati a causa della gelosia della ragazza. Nel frattempo, Alptekin cerca di far capire a Selin quanto sia importante il suo ruolo nella società.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 15.30.