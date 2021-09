Love is in the Air Anticipazioni dal 20 al 24 settembre 2021: Eda sorprende Serkan con una proposta di matrimonio!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 20 al 24 settembre 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 20 al 24 settembre 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 15.30 alle 16.30.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 20 al 24 settembre 2021

Puntata in onda Lunedì 20 settembre 2021

Tra Eda e Serkan nasce una forte gelosia a causa di una cena che i due consumano, nello stesso ristorante, rispettivamente con Melih e Balca.

Puntata in onda Martedì 21 settembre 2021

Piril è molto preoccupata a causa di una visita inaspettata da parte del padre. Poco dopo, tra Eda e Serkan si riaccende la passione e trascorrono la notte insieme, ritrovando la complicità.

Puntata in onda Mercoledì 22 settembre 2021

Serkan sta per volare a Parigi dove lo attende un importante appuntamento di lavoro, ma poco prima del decollo, Eda prende il posto dell'hostess e gli chiede di sposarla.

Puntata in onda Giovedì 23 settembre 2021

Serkan ed Eda sono ufficialmente fidanzati e informano Semiha della loro decisione di sposarsi. Intanto, Piril ricompare e spiega ai suoi amici che era stata "rapita" dagli uomini di suo padre, contrario al suo matrimonio con Engin.

Puntata in onda Venerdì 24 settembre 2021

Melo spiffera ad Ayfer e ad Aydan che Eda e Serkan si sono fidanzati e la coppia si trova in mezzo a un fuoco incrociato. Per evitare di essere coinvolti nei battibecchi tra le due donne, Serkan decide di portare Eda in un luogo romantico dove ha in mente di farle la proposta a sua volta.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.30.