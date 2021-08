Love is in the Air Anticipazioni dal 2 al 6 agosto 2021: Eda perde la memoria in un grave incidente!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della nuova soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 2 al 6 agosto 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 15.30 alle 16.30.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 2 al 6 agosto 2021

Puntata in onda Lunedì 2 agosto 2021

Eda e Serkan si lanciano frecciatine e c'è attrito tra i soci maggioritari della holding: lo studio di architettura è una vera e propria polveriera.

Puntata in onda Martedì 3 agosto 2021

Allo studio Art Life fervono i preparativi per la presentazione, e Serkan deve combinare la sua parte architettonica con quella paesaggistica di Eda.

Puntata in onda Mercoledì 4 agosto 2021

Serkan, per accudire Eda, la porta al suo cottage estivo; mentre sono in viaggio Eda riacquista la memoria e scatena una lite furibonda con Serkan in auto.

Puntata in onda Giovedì 5 agosto 2021

Al lavoro, gli screzi tra Serkan e Efe non accennano a diminuire, e Serkan chiede a Engin di indagare su Efe.

Puntata in onda Venerdì 6 agosto 2021

Mentre Serkan annuncia ai genitori l'intenzione di andarsene di casa, Aydan consulta una psicanalista per curare le sue ferite interiori.

