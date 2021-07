Love is in the Air Anticipazioni dal 19 al 23 luglio 2021: Selin mollata sull'altare. Ferit non intende più sposarla!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 19 al 23 luglio 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni della nuova soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 19 al 23 luglio 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 15.30 alle 16.30.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 19 al 23 luglio 2021

Puntata in onda Lunedì 19 luglio 2021

Serkan riaccompagna Eda a casa e lei gli spiega che devono evitare di farsi vedere insieme. Ayfer e le amiche di Eda sono stupite dal cambio di programma.

Puntata in onda Martedì 20 luglio 2021

All'Art Life Studio ormai tutti sanno del contratto tra Eda e Serkan. Ayfer si reca negli uffici dell'Art life per parlare con Serkan, il quale la rassicura: Eda andrà in Italia.

Puntata in onda Mercoledì 21 luglio 2021

Selin trova il coraggio di confessare a Serkan che nonostante sia ancora innamorata di lui, ha deciso di impegnarsi seriamente con Ferit e che probabilmente non lavoreranno più insieme.

Puntata in onda Giovedì 22 luglio 2021

E' arrivato il giorno del matrimonio. Selin e Ferit stanno per essere dichiarati marito e moglie, quando Ferit ci ripensa e lascia Selin, davanti agli ospiti attoniti.

Puntata in onda Venerdì 23 luglio 2021

Ayfer va a trovare Aydan per offrirle il suo sostegno ma, a causa di un malinteso, scopre che Eda e Serkan stanno realmente insieme.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 15.30.