Love is in the Air Anticipazioni dal 16 al 20 agosto 2021: Serkan si ubriaca per dimenticare Eda!

Scopriamo le Anticipazioni della nuova soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 16 al 20 agosto 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 15.30 alle 16.30.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 16 al 20 agosto 2021

Puntata in onda Lunedì 16 agosto 2021

Eda si concentra sul lavoro ed ordisce un piano per far confessare Efe: andranno a cena insieme e lei cercherà di carpire i suoi segreti.

Puntata in onda Martedì 17 agosto 2021

La rottura tra Eda e Serkan sembra insanabile, ma Aydan vuole indagare più a fondo. Spera che i due si amino ancora e che decidano, col suo aiuto, di tornare insieme.

Puntata in onda Mercoledì 18 agosto 2021

Tra Serkan, Alptekin e Ferit emerge preoccupazione per una fuga di notizie riguardo l'incidente del muro che provocò la morte dei genitori di Eda.

Puntata in onda Giovedì 19 agosto 2021

Serkan rincorre Eda per tutto il giorno, ma oltre alla resistenza della giovane paesaggista, dovrà far fronte alle trappole che gli tendono le amiche di lei.

Puntata in onda Venerdì 20 agosto 2021

Serkan, preoccupato di dover dire a Eda dell'incidente in cui sono morti i genitori, la chiama per dirglielo; ma, ubriaco, non riesce a farlo.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 15.30.