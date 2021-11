Love is in the Air Anticipazioni dal 15 al 20 novembre 2021: Serkan scopre di avere un tumore al cervello!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 15 al 20 novembre 2021.

Vediamo le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 15 al 20 novembre 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 16.55 alle 17.35 e il sabato dalle 15.55 alle 16.30.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 15 al 20 novembre 2021

Puntata in onda Lunedì 15 novembre 2021

Eda, Melek e Ceren pedinano Selin in ospedale alla ricerca di prove che confermino o smentiscano la sua gravidanza. Poi giungono alla conclusione che stia fingendo. Sarà così?

Puntata in onda Martedì 16 novembre 2021

Eda rivela che Selin è incinta e che, per questo motivo, tra lei e Serkan è tutto finito. Serkan, sconvolto, affronta Selin che gli conferma di aspettare un figlio da lui.

Puntata in onda Mercoledì 17 novembre 2021

Eda e Serkan passano la notte insieme. Al risveglio, lui trova una lettera d'addio di Eda. Per fermarla, Serkan si precipita in aeroporto dove sviene sotto gli occhi di lei.

Puntata in onda Giovedì 18 novembre 2021

In ospedale per degli accertamenti su Serkan, Eda si imbatte in Selin, ma lei non la vede e la Yldiz finisce con l'origliare la conversazione al telefono della donna con Deniz.

Puntata in onda Venerdì 19 novembre 2021

Scoperta la verità sulla gravidanza di Selin, Eda lo riferisce a Serkan e i due tornano insieme convinti che stavolta sia per sempre. Purtroppo però, un nuovo ostacolo si pone davanti alla coppia, ma stavolta sembra insormontabile: il Bolat riceve i risultati delle analisi e scopre di avere un tumore al cervello.

Puntata in onda Sabato 20 novembre 2021

Serkan tiene nascosta la sua condizione a tutti, soprattutto a Eda, ma la notizia sconvolgente lo porta a comportarsi in modo strano. Il Bolat si presenta infatti all'Art-Life con una moto appena acquistata e porta via Eda con sé; poi le confessa di aver scritto una lista di desideri che vuole a tutti i costi realizzare.

