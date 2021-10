Love is in the Air Anticipazioni dal 1° al 6 novembre 2021: Ayfer, Aydan e Seyfi drogano Eda e Serkan per farli riavvicinare!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 1° al 6 novembre 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 1° al 6 novembre 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 16.55 alle 17.35 e il sabato dalle 15.55 alle 16.30.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 1° al 6 novembre 2021

Puntata in onda Lunedì 1° novembre 2021

Serkan scopre con sconforto che Deniz ha chiesto una licenza matrimoniale e che due giorni dopo sposerà davvero Eda, e piange sulla spalla di Engin.

Puntata in onda Martedì 2 novembre 2021

Ayfer, preoccupata per l'imminente matrimonio fra Eda e Deniz, vuole che Aydan e Seyfi si adoperino per scongiurarlo, riavvicinando Serkan e Eda.

Puntata in onda Mercoledì 3 novembre 2021

Selin fa una scenata di gelosia a Serkan e strappa i capelli di Eda, impigliati in un bottone della giacca di lui. Selin e Deniz continuano a tramare.

Puntata in onda Giovedì 4 novembre 2021

Ayfer, Aydan e Seyfi escogitano un piano per far sì che Eda e Serkan accorrano a casa Bolat e passino del tempo insieme. Il loro stratagemma prevede non solo che i due si ritrovino soli e indisturbati, ma anche che mangino dei dolci preparati con una speciale miscela alle erbe che li farà sentire molto più rilassati.

Puntata in onda Venerdì 5 novembre 2021

Dopo aver mangiato i muffin "speciali", Eda e Serkan si ritrovano a ridere e scherzare serenamente per tutta la serata. Ma proprio quando sono sul punto di baciarsi, l'idillio viene interrotto da Aydan, Ayfer e Seyfi, vittime anche loro dell'effetto delle erbe.

Puntata in onda Sabato 6 novembre 2021

Selin scopre che a mandare le foto del bacio tra Eda e Deniz è stato Ferit, poiché stufo di vedere la donna fare del male agli altri per ottenere la sua felicità. Arriva poi il giorno del matrimonio di Eda e Deniz e la Yildiz si prepara insieme alla zia e alle amiche.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.