Love is in the Air Anticipazioni: Alptekin ha ucciso i genitori di Eda. Serkan è sconvolto!

Le anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che il Bolat resterà di stucco quando verrà a sapere che il padre è coinvolto nell'incidente in cui hanno perso la vita i genitori della Yildiz!

Nelle anticipazioni di Love is in the Air scopriamo che Serkan è sotto shock: come può il genitore aver davvero avuto a che fare con la morte della madre e del padre di Eda?

Love is in the Air Anticipazioni: Alptekin c'entra con la morte dei genitori di Eda!

Eda, ormai felice ed in confidenza con Serkan, gli confessa in che modo sono morti sua madre e suo padre: essi hanno perso la vita perché il muro maestro della casa che avevano affittato per festeggiare il loro anniversario è crollato. Ben presto, verremo messi a conoscenza del fatto che i lavori di quell'edificio furono subappaltati da Alptekin, il papà del Bolat junior, a Kadir, un collega. L'uomo, all'epoca, fece di tutto per occultare le prove del proprio coinvolgimento nella terribile vicenda. Il nuovo socio della Art Life, Efe Akman, però, vuole tornare sulla questione, e per farlo si serve di Ferit. Allora, al contempo, Alptekin incarica Kadir di scovare il nome della bambina rimasta orfana a causa dell'incidente. L'uomo scopre così che si tratta della Yildiz, la quale non porta più lo stesso cognome delle vittime, dato che, nel momento in cui la zia la prese in adozione, gliene mise un altro. Il Bolat senior sa che deve vuotare il sacco con il figlio, ma, nel preciso istante in cui sta per farlo, viene colpito da un infarto.

Serkan scopre la verità sul padre, nelle Anticipazioni di Love is in the Air

L'uomo viene ricoverato, e, non appena viene dimesso, Serkan dà a lui e alla mamma, Aydan, la bella notizia: ha definitivamente scordato Selin, ed è innamorato di Eda, tanto che ha dato avvio ad una vera e propria relazione amorosa con lei. La vita dell'architetto sta cambiando: ora al suo fianco c'è la fioraia, ed in più sta per prendere in mano le redini della holding, visto che Alptekin è costretto al riposo forzato. Quest'ultimo, nel frattempo, si decide a parlare, consapevole di non poter rimandare oltre il momento della verità. Ovviamente, dopo aver ascoltato tutta la storia, il Bolat junior è sotto shock. La madre coglie l'occasione per consigliargli di lasciare la Yildiz, ma lui non ne vuole sapere: non è giusto che loro due non possano stare insieme per qualcosa di cui personalmente non ha alcuna colpa. L'imprenditore si abbandona ad un lungo pianto, e poi pretende di vedere la documentazione inerente alla tragedia. Temendo che la verità possa spingere Eda a lasciarlo, preferisce mantenere il silenzio... ma fino a che punto i sensi di colpa glielo permetteranno?

