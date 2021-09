Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 9 settembre 2021. Nell'episodio della soap di Canale5, Eda e Serkan sono pronti a dare battaglia a Semiha ma lei ha già in mente un terribile piano!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 9 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5, la nonna di Eda è la nuova socia della holding. Il suo arrivo ha scombussolato gli equilibri dell'azienda e ha mandato in bestia la Yildiz, che non la vuole neanche un minuto tra i piedi. Semiha non ha però intenzione di mollare la presa su sua nipote anzi, capito che Balca prova dei sentimenti per Serkan, decide di approfittarne e di allearsi con la subdola PR. Intanto Eda e il Bolat, preoccupati per la presenza di una nuova minaccia all'Art Life, decidono di mettere da parte il loro contratto e di allearsi per sconfiggerla. Ma non sarà facile!

Eda e Serkan alleati per sconfiggere Semiha in Love is in the Air Anticipazioni 9 settembre 2021

La nonna di Eda è la nuova socia della holding. Tutti in azienda sono sconvolti. Quello che è appena successo è un vero e proprio scoop. La signora Semiha mette subito in chiaro di voler prendere sul serio il suo ruolo e comincia a seminare il terrore tra i suoi dipendenti, chiedendo a Leyla le cartelle dei CV di tutto il personale dell'Art Life. Eda e Serkan non riescono a far finta di nulla. La loro relazione sta per subire un grosso scossone a causa dell'arrivo della Yildirim ed è necessario fare qualcosa. Sarà il Bolat a prendere le redini della situazione. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che l'architetto convincerà Eda a mantenere la calma e a non farsi innervosire – più del dovuto – dalla sua nonnina. Solo mantenendo il sangue freddo riusciranno a escogitare un piano per metterla ko e per impedirle di fare del male. Ma la loro alleanza non sarà l'unica. Anche Semiha ha trovato chi potrà aiutarla: Balca!

Anticipazioni Love is in the Air: Semiha si allea con Balca

Semiha ha le idee chiare: separerà Eda da Serkan e farà sposare sua nipote a un uomo di sua scelta. La Yildirim è spietata e ne inventerà una più del diavolo per riuscire nel suo intento di distruggere la famiglia Bolat. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che l'incontro tra la nonna e Balca sarà spumeggiante. Semiha infatti, capito che la PR prova qualcosa per il bell'architetto, deciderà di sfruttare questo a suo favore. Stringerà con lei un accordo. Entrambe faranno di tutto per tenere Eda e Serkan lontani e per evitare che il loro amore possa sbocciare un'altra volta. E la nuova assunta all'Art Life metterà immediatamente in pratica il piano, truccando la riffa di Capodanno!

Love is in the Air Anticipazioni: Paura per Alptekin!

Eda non ha potuto mantenere a lungo il segreto dell'arrivo di sua nonna. Con il cuore in mano, e spaventata per la sua reazione, ha raccontato tutto a sua zia. Ayfer è sconvolta! Cosa vuole sua madre dopo vent'anni? La fioraia ha molta paura che la sua mamma abbia intenzioni bellicose e la sua ansia aumenterà quando scoprirà che di Alptekin Bolat non ci sono più notizie. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che nessuno riuscirà a mettersi in contatto con lui e tutti temeranno che gli sia successo qualcosa. Tutti tranne Aydan, che ha ricevuto dal marito i documenti per il divorzio. Intanto Semiha deciderà di far visita a sua figlia e di volersi trasferire a casa sua. Sarà là che avrà il primo incontro con Aydan che, per non rischiare la sua incolumità, dovrà fingere di essere un'altra persona!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 6 al 10 settembre 2021.

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 16.40 su Canale5.