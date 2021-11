Love is in the Air Anticipazioni 9 novembre 2021: Eda e Serkan si arrendono?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 9 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Deniz e Selin hanno fatto centro. Non importa che Serkan abbia riacquistato la sua memoria, ricordando la storia d’amore con Eda. Non importa neppure che la Yildiz cerchi un modo per coronare il suo sogno d’amore con il Bolat. I due complici hanno reso la vita impossibile ad Eda e Serkan, celebrando delle nozze legalmente valide. Deniz sembra sparito nel nulla e l’imprenditore e la giovane paesaggista potrebbero essere sul punto di arrendersi.

Eda e Serkan in crisi nella Puntata del 9 novembre 2021

Eda ha sposato Deniz certa che l’amico si fosse semplicemente prestato per una messinscena, in grado di far ingelosire Serkan e scatenare i suoi ricordi. L’imprenditore, invece, ha riacquistato la memoria grazie al pugno ricevuto durante una rissa e si è presentato al matrimonio, per impedire alla Yildiz di sposare Deniz. Nessuno dei due poteva immaginare che l’uomo e Selin avessero complottato nell’ombra che rendere le nozze valide. Ora, Eda e Serkan sono in crisi, divisi tra l’amore che provano e la consapevolezza che la giovane paesaggista è legalmente unita ad un altro uomo.

Anticipazioni Love is in the Air: Deniz sparisce nel nulla!

Avendo saputo che Serkan ha riacquistato la memoria, Deniz ha deciso di seguire il consiglio della complice Selin e svanire nel nulla. Se Eda non riuscirà a far firmare le carte dell’annullamento del matrimonio entro poche ore, lei e Deniz rimarranno legalmente sposati e ottenere il divorzio non sarà una passeggiata. Anche se Deniz volesse concederle la separazione senza battaglie legali, Eda dovrebbe aspettare un anno per sposare il Bolat.

Love is in the Air: tempo di resa?

Serkan è deciso a liberare Eda dall’inganno di Deniz ma il tempo stringe e l'uomo è svanito nel nulla. Il Bolat sta chiedendo aiuto a tutti i suoi informatori, ma ogni pista si rivela un buco nell’acqua. La tensione è alla stelle e la coppia di amanti potrebbe decidere di arrendersi prima del previsto…

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.