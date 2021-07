Love is in the Air Anticipazioni 9 luglio 2021: Eda spiazza Selin, "Io e Serkan ci sposiamo!"

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 9 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Eda rivela a Selin che lei e Serkan si sposeranno presto come loro.

Vediamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 9 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Eda deve trovare un escamotage per impedire che Selin sposi Ferit e parta per Parigi. La ragazza, durante una riunione con la PR, si lascia sfuggire che lei e Serkan presto si sposeranno e che Aydan la sta aiutando a scegliere l'abito da sposa. Una bugia detta a fin di bene ma che potrebbe finire per ritorcersi contro lei e il Bolat. Melo infatti, avvertita da Selin della grande novità che coinvolgerà l'amica, la spiffera a zia Ayfer che sviene per l'emozione. Intanto Ferit e Kaan hanno uno strano incontro. Il Karadag ha in mente qualcosa di molto pericoloso!

Eda rivela a Selin che lei e Serkan si sposeranno in Love is in the Air Anticipazioni 9 luglio 2021

Selin e Ferit hanno anticipato le nozze ed Eda e Serkan sono rimasti completamente spiazzati. Hanno solo una settimana di tempo per fermare il matrimonio del secolo e non sanno da dove cominciare. Come se non bastasse, i due promessi sposi hanno deciso di partire per Parigi e di passare là la settimana che li separa dal diventare marito e moglie. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Eda, dopo aver promesso al Bolat di trovare velocemente una soluzione, trova il giusto escamotage per fermare Selin: rivelarle che anche lei e Serkan si stanno per sposare. L'architetto dovrà stare al gioco e pure Aydan dovrà prestarsi a questa stramba bugia. La fioraia però sembrerà centrare l'obiettivo!

Anticipazioni Love is in the Air: Una sfilata di abiti da sposa per Selin ed Eda

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la bugia di Eda funzionerà alla grande. Alla notizia delle nozze di Serkan, Selin non riuscirà a trattenere la rabbia e, turbata dalla novità, si lascerà convincere a non partire per Parigi e a scegliere l'abito da sposa insieme alla fioraia. Eda ha infatti convinto Aydan a darle una mano e la mamma del Bolat organizzerà la prova abito a casa sua per dimostrare alla PR che Eda non è la donna adatta a suo figlio e che non sarà mai all'altezza della loro famiglia. La sfilata sarà però un vero successo per la Yildiz. Qualsiasi vestito le starà benissimo e Selin dovrà rassegnarsi ad avere una degna avversaria. Intanto Engin, scoperto da Ceren che il suo amico sta fingendo di essere fidanzato, affronterà Serkan e scoprirà la verità sul suo piano.

Love is in the Air Anticipazioni: Ayfer sconvolta dalla notizia delle nozze di Eda

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Engin sarà molto deluso dal comportamento di Serkan. Il socio del Bolat è convinto che Eda sia la donna adatta al suo amico e non riuscirà a supportare il piano di riconquista di Selin. L'architetto è però convinto di quello che sta facendo e sembra che nessuno sia in grado di dissuaderlo. Intanto Melo, scoperto da Selin che Eda si sposerà, correrà a casa per avvertire zia Ayfer della bella novità. La reazione della donna non sarà però per nulla positiva. Sconvolta di non essere stata – ancora una volta – informata di persona dalla nipote, andrà su tutte le furie e avrà un mancamento. La Yildiz dovrà affrettarsi a chiederle scusa. Intanto Ferit e Kaan avranno uno strano incontro. Il Karadag ha sicuramente in mente qualcosa di molto pericoloso!

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.