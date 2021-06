Love is in the Air Anticipazioni 9 giugno 2021: Selin, gelosa di Eda, rivela ad Aydan una notizia terribile sulla fioraia...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 9 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Selin rivela ad Aydan che Eda si trasferisce da Serkan.

Vediamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 9 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, la festa di fidanzamento si è svolta non senza qualche intoppo. Eda, per difendersi dalle malelingue, ha incautamente detto a Selin che lei e Serkan andranno a vivere insieme e la ragazza non si lascia scappare l'occasione di avvertire Aydan della grande novità. La Signora Bolat, sconvolta, cerca di mettersi in contatto con il figlio per frenare questo scempio ma sembra che l'architetto sia irraggiungibile e sordo alle richieste della sua adorata madre.

Anticipazioni Love is in the Air: Un errore potrebbe mettere ko Eda

Aydan ha preso di mira Eda umiliandola durante il party. La festa di fidanzamento è davvero dura per la bella fioraia e il fallimento del progetto di Serkan e l'arrivo di Kaan peggiorano la situazione. La Yildiz si trova sola ad affrontare una situazione in cui è un pesce fuor d'acqua e non può neanche chiedere aiuto ad Ayfer e alle sue amiche, che non devono sapere nulla della sua pantomima. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Eda, al culmine dello stress per la serata passata tra un litigio e l'altro, farà una mossa che le si rivelerà fatale. Punta da una battuta sibillina di Selin, dirà alla ragazza di aver deciso – insieme a Serkan – di andare a convivere. Una frase detta senza pensare alle conseguenze ma che per l'addetta stampa dell'Art Life suonerà come una minaccia molto spaventosa.

Aydan scopre che Serkan ed Eda andranno a vivere insieme in Love is in the Air Anticipazioni 9 giugno 2021

La giornata è volta al termine ed Eda è molto stanca. La festa di fidanzamento è stata pesantissima e la ragazza non può tornare subito a casa. È costretta a rimanere in compagnia di Serkan ancora qualche ora. Ma questa necessità si trasforma in qualcosa di molto piacevole. Il Bolat infatti mostra un lato del suo carattere, dolce e premuroso. I due ragazzi passano infatti del tempo a guardare le stelle e a raccontarsi alcune cose sul loro passato. Ma la mattina riserverà brutte sorprese alla Yildiz. Mentre lei e Ayfer riflettono sulla serata appena trascorsa, Selin raggiunge Aydan e Alptekin per colazione. La ragazza, ancora profondamente turbata dalla scoperta che il suo ex fidanzato andrà a convivere, informa la sua ex suocera di questa novità. La signora Bolat andrà su tutte le furie e le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che l'ira di Aydan, che non riuscirà a mettersi in contatto con il figlio – che non risponderà alle sue chiamate - metterà in pericolo la povera Eda.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda fa un passo falso che le potrebbe essere fatale!

Eda non sa che la sua dichiarazione a Selin è un'arma a doppio taglio. La ragazza ha infatti avvertito Aydan che ha dato di matto. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la fioraia peggiorerà le cose presentandosi a casa Bolat, preoccupata che Serkan non sia andato a prenderla. Arrivata sul posto, incontrerà Seyfi molto indaffarato a spostare degli scatolini appartenenti all'architetto. Eda si offrirà di dargli una mano e di portare lei stessa le scatole in ufficio e si presenterà davanti ad Aydan e Selin con i pacchi in mano. Questa visione confermerà l'equivoco in cui la ragazza si è cacciata con le sue stesse mani.

Scopri le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 7 all'11 giugno 2021

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.