Love is in the Air Anticipazioni 9 dicembre 2021: Aydan non si fida di Eda e…

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Aydan si fa assumere da Deniz per controllare Eda.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 9 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Eda è sempre più preoccupata per la decisione di Serkan di rimanere a Sile per lavorare nell’hotel di Deniz con lei. Aydan, sospettando che la paesaggista stia nascondendo qualcosa di molto importante, chiede a Deniz di assumerla per lavorare al progetto e la donna accetta volentieri, certa in questo modo di poter avvicinare Serkan. Nel frattempo, la Yildiz sta per compiere un gesto dal quale sarà impossibile tornare indietro.

Aydan corrompe Deniz nella Puntata di Love is in the Air del 9 dicembre 2021

Mentre Eda si rifugia tra le braccia di Burak, raccontando all’amico tutta la burrascosa relazione vissuta con Serkan, l’imprenditore è certo di poter riconquistare la Yildiz lavorando a stretto contatto nell’hotel di Deniz. Certa che Eda stia nascondendo qualcosa di molto importante al figlio, Aydan incontra Deniz e le chiede un grande favore, sfruttando la cotta della donna per il Bolat.

Anticipazioni Love is in the Air: Deniz assume Aydan

Aydan vuole scoprire cosa sta nascondendo Eda, avendo notato che la paesaggista si comporta in modo decisamente bizzarro da quando ha rivisto Serkan. La madre dell’imprenditore, sapendo che Deniz ha un debole per il figlio, chiede alla proprietaria dell’albergo di poter collaborare al progetto, così da spiare tutti i movimenti della Yildiz.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda ha un’idea folle

Mentre Aydan macchina nell’ombra per portare a galla tutti gli oscuri segreti di Eda, quest’ultima inizia a sentire la pressione delle bugie che è stata costretta a dire a Serkan. La paesaggista, infatti, medita di porre fine ai sotterfugi e rivelare al Bolat la verità sulla paternità di Kiraz, attraverso una lettera.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.