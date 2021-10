Love is in the Air Anticipazioni 8 ottobre 2021: Deniz innamorato di Eda

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Deniz confessa a Ceren di essere innamorato di Eda.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata dell’8 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, mentre Ayfer non vede più un futuro con Alexander a causa di un equivoco spinoso con Aydan, Ceren trova la forza di confessare a Deniz i propri sentimenti. Dopo aver lasciato per sempre Ferit, certa che l’uomo sia ancora coinvolto da Selin, l’amica di Eda parla a cuore aperto con Deniz e gli rivela di essere ancora innamorata di lui. Deniz, tuttavia, non può mentire e ammette di provare forti sentimenti per la Yildiz, che vuole rendere felice dopo la delusione di Serkan.

Ayfer furiosa nella Puntata di Love is in the Air dell’8 ottobre 2021

Alexander vuole farsi perdonare da Ayfer, organizzando per lei una cena romantica. Il messaggio destinato alla zia di Eda, tuttavia, viene erroneamente inviato ad Aydan. Così, Ayfer ha la riprova che lo chef le ha sempre mentito e va su tutte le furie, mentre la rivale spera di prendere il suo posto al fianco dell’affascinante italiano.

Anticipazioni Love is in the Air: Ceren innamorata di Deniz

Ceren ha deciso di lasciare Ferit. Il weekend trascorso insieme, infatti, ha messo in luce i problemi di coppia e Ceren è ormai certa che l’uomo prova ancora qualcosa per Selin. L’amica di Eda decide di prendere in mano la situazione, rivelando a Deniz di non averlo mai dimenticato, ma la reazione non sarà quella desiderata.

Love is in the Air Anticipazioni: Deniz ama Eda!

La confessione di Ceren spinge Deniz a rivelare i suoi veri sentimenti per Eda. L’uomo è innamorato della Yildiz e, ora che Serkan è fuori dai giochi poiché non ricorda nulla della storia d’amore con la bella paesaggista, al punto da voler sposare Selin, lui ha la possibilità di confessarle i proprio sentimenti.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.