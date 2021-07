Love is in the Air Anticipazioni 8 luglio 2021: Selin e Ferit anticipano le loro nozze. Eda riuscirà a fermarli?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata dell'8 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Selin e Ferit anticipano le loro nozze e partono per Parigi. Eda deve fermarli!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata dell'8 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Serkan ha chiesto scusa a Eda e la ragazza è molto felice del gesto del Bolat. I due fanno pace e sono pronti a passare i quarantaquattro giorni che rimangono alla fine del loro contratto. Purtroppo però Selin e Ferit hanno un annuncio molto importante da fare: hanno deciso di anticipare le nozze e di sposarsi dopo una settimana. Ma prima andranno a Parigi per stare un po' insieme. Il Bolat e la Yildiz devono ingegnarsi per trovare presto una soluzione. Riusciranno a fermare le nozze?

Anticipazioni Love is in the Air: Eda perdona Serkan ma...

Serkan ha stupito Eda con un gesto sconvolgente. Il Bolat ha deciso di chiedere scusa alla ragazza, regalandole una composizione floreale, realizzata con il supporto di una stupita Ayfer. Il ragazzo è riuscito addirittura a scrivere un biglietto alla sua finta fidanzata e la Yildiz non è potuta rimanere indifferente a questa grande e inaspettata novità. Si reca così all'Art Life per riferire all'architetto di averlo finalmente perdonato e di essere pronta a portare a termine il loro contratto. Mancano ancora quarantaquattro giorni da passare insieme o almeno così era sino a quando Selin e Ferit non fanno capolino nell'ufficio di Serkan. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che i due hanno preso una decisione sconvolgente: anticiperanno le nozze alla settimana successiva.

Selin e Ferit anticipano le loro nozze in Love is in the Air Anticipazioni 8 luglio 2021

Selin e Ferit hanno preso una decisione molto importante: anticiperanno il loro matrimonio e si sposeranno dopo una settimana. La scelta dei due ragazzi, come ci rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air, lascerà sia Eda che Serkan senza parole. Il Bolat perderà di nuovo le staffe e la pace appena riconquistata con la Yildiz rischierà nuovamente di essere messa a rischio. Ma quel che è peggio è che Ferit, per impedire che Serkan metta lo zampino nel suo matrimonio, rivelerà a tutti che lui e la sua fidanzata passeranno i giorni rimanenti prima delle nozze, a Parigi. Come promesso, Eda deve trovare una soluzione al più presto e separare Selin dal suo futuro marito. A darle una mano ci penserà Aydan che consiglierà alla fioraia di cambiare look e di presentarsi al meglio al fianco di Serkan, per far ingelosire la sua rivale.

Love is in the Air Anticipazioni: Ceren rivela a Engin il segreto di Serkan ed Eda

Eda dovrà mostrarsi sempre al top al fianco di Serkan. L'obiettivo è quello di infastidire Selin e di spingerla a fare un passo verso il Bolat. Poi toccherà all'architetto farle capire di essere ancora interessato a lei. Ma se per Aydan serve solo un cambio di look per Eda, come ci rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air, non sarà semplice convincere i due sposini a cambiare idea. La ragazza dovrà infatti trovare un escamotage ancora più subdolo per impedire che partano per Parigi. Intanto Engin cerca di farsi perdonare da Piril e Ceren. La prima, furiosa, lo tratta con freddezza mentre la seconda, altrettanto arrabbiata, nervosa per quello che è successo si lascia scappare delle informazioni su Serkan ed Eda. L'avvocato rivela a Engin che i loro amici sono fidanzati per finta e che hanno firmato un contratto. Per il socio dell'Art Life sarà un duro colpo. Come ha potuto il suo amico nascondergli una simile informazione?

Scopri le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 5 al 9 luglio 2021

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.