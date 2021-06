Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata dell'8 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Eda e Aydan di nuovo ai ferri corti!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in The Air per la puntata dell'8 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Serkan ed Eda sono pronti a mettere in scena un finto fidanzamento con i fiocchi. Aydan ha organizzato tutto nei minimi dettagli peccato però che la bella Yildiz non sia proprio all'altezza dell'occasione. La signora Bolat non riesce quindi a trattenere il suo sdegno nel vedere il figlio accompagnato da una donna di “rango inferiore” e comincia a umiliare la fioraia durante il party. Con lei anche alcuni invitati. Eda è davvero nei guai!

Anticipazioni Love is in the Air: Il finto fidanzamento

Eda ha salvato l'azienda di Serkan ma non sa che la giornata che l'aspetta sarà molto più dura di quanto immagina. La ragazza ha avuto un'idea geniale per il progetto dell'eco albergo e il Bolat ha passato le ultime ore ad affinare la sua strategia per convincere il cliente, amico di famiglia, a non accettare il progetto di Kaan Karadag e propendere per quello della Art Life. L'architetto gli mostrerà tutte le novità durante la festa di fidanzamento a cui è stato invitato anche il Karadag, come guanto di sfida. Il party sta per avere inizio. Eda e Serkan dovranno mostrarsi più che mai innamorati e dimostrare a tutti che non stanno fingendo. Ma le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che per la fioraia non sarà facile affrontare la famiglia di Serkan e i suoi amici snob.

Aydan prende di mira Eda e la umilia al party di fidanzamento in Anticipazioni Love is in the Air dell'8 giugno 2021

Eda si prepara con una certa tensione. Sa di dover fingere di essere innamorata di Serkan sia davanti a sua zia e alle sue amiche ma anche e soprattutto davanti agli amici snob della famiglia Bolat. A darle più fastidio è l'atteggiamento di Aydan. Nonostante le abbia rivelato che tra lei e suo figlio non c'è nulla di vero e che si tratta di un piano per far tornare Selin, la signora Bolat non si lascia scappare occasione di maltrattare la fioraia. E anche durante il party, Aydan non si regola e vedendo alcune scelte – per lei discutibili – della sua finta nuora, comincia a insultarla pesantemente per le sue umili origini. Alla signora Bolat, in particolare, non piace il suo vestito, troppo semplice per una donna di classe e cerca di migliorarlo con gioielli di grande valore, per evitare che i suoi ospiti possano criticare la futura sposa di suo figlio. Ma Eda non ci sta e dopo essere stata umiliata nuovamente dalla “suocera” cerca un posto per rilassarsi e riprendere fiato. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che per la ragazza i problemi non sono finiti qui.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda conosce Alptekin

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Aydan non ci andrà giù leggera con Eda, così come gli ospiti dell'esclusivo party di fidanzamento. Tutti sono molto curiosi di conoscere di più sulla fidanzata di Serkan Bolat e tutti sono stupiti che la ragazza non rispecchi le aspettative della donna ideale per stare al fianco dell'architetto. Selin affonderà il colpo, chiedendo a Eda di raccontarle qualcosa in più sui suoi genitori, non sapendo di colpire la fioraia proprio nel suo punto debole. Stanca di essere il bersaglio della snob e ricca marmaglia che “rallegra” il giardino di casa di Serkan, la Yildiz si rifugerà lontano dagli sguardi malefici degli invitati. E in un pergolato, lontano da tutti, conoscerà Alptekin. Sarà un incontro fugace e senza che nessuno dei due scopra l'identità dell'altro. Serkan andrà alla ricerca della sua fidanzata, fuggita da tutto e tutti e per aiutarla le metterà al collo una collana molto preziosa, come simbolo del “suo amore”. Con quella nessuno avrà da ridire sul suo look! Ma sarà davvero così?

Scopri le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 7 all'11 giugno 2021

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.