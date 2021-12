Love is in the Air Anticipazioni 8 dicembre 2021: Eda sempre più vicina a Burak…

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda e Burak complici, Serkan geloso.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata dell’8 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, all’hotel di Deniz si discute su come nascondere a Serkan che Kiraz è sua figlia. Il Bolat, infatti, ha deciso di rimanere a Sile per lavorare fianco a fianco con Eda, che invece si rifugia tra le braccia di Burak in cerca di conforto. Tra uno stratagemma e l’altro, la Yildiz parlerà per la prima volta di tutto ciò che è accaduto con Serkan, dalla scoperta della malattia fino alla rottura definitiva.

Serkan torna da Eda nella Puntata di Love is in the Air dell’8 dicembre 2021

Serkan ha deciso di non partire e rimanere a Sile, dove potrà lavorare con Eda e riconquistarla. La Yildiz è preoccupata, teme che il Bolat scopra la verità su Kiraz e decide di farsi aiutare da Melek e Ayfer. Mentre le due complici ordiscono un piano perfetto per distogliere l’attenzione di Serkan da colei che non sa essere sua figlia, l’imprenditore si concentra sul corteggiamento di Eda.

Anticipazioni Love is in the Air: un’altra bugia per Serkan

Serkan è sempre più curioso di scoprire qualcosa su Kiraz, l’irriverente bambina che lo destabilizza senza sapere il perché. Melek e Ayfer, prese alla sprovvista da una domanda scomoda del Bolat, decido di raccontare all’imprenditore l’ennesima bugia. Melek si finge la madre di Kiraz, e confessa a Serkan che il padre è Burak.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda tra le braccia di Burak

Eda è pensierosa e preoccupata, nervosa per la vicinanza tra Kiraz e Serkan, che ignora che la bambina è sua figlia. La Yildiz trova rifugio tra le braccia di Burak che, sebbene abbia una cotta per la paesaggista, è sempre stato un ottimo amico e confidente. Così, per la prima volta dopo cinque anni, Eda racconta tutta la verità sulla rottura con Serkan.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.