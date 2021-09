Love is in the Air Anticipazioni 7 settembre 2021: Eda getta la spugna, Serkan ha vinto!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 7 settembre 2021. Nell'episodio della soap di Canale5, Eda ha perso la scommessa con Serkan!

Vediamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 7 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5, l'Art Life attende il risultato della gara d'appalto e Serkan è molto teso. Lo è anche Eda, che deve ancora abituarsi alla presenza scomoda della sua nuova rivale Balca. La Yildiz vorrebbe riuscire a smascherarla e a dimostrare al Bolat che lei gli ha messo gli occhi addosso e che sta facendo di tutto pur di conquistarlo. La PR, capendo il gioco di Eda, riesce a depistarla e la fioraia è costretta ad ammettere la sconfitta e ad accettare di aver perso la scommessa fatta con l'architetto. Intanto Piril ed Engin cercano di non farsi trascinare dalla tensione dei preparativi per un matrimonio tradizionale e con tanti invitati.

Anticipazioni Love is in the Air: Balca vuole liberarsi di Eda

Eda ha dichiarato guerra a Balca e quest’ultima non si è lasciata intimidire dalle “minacce” della sua rivale. La PR anzi ha affilato i coltelli e, decisa a conquistare Serkan, ha cercato di liberarsi della Yildiz minando la fiducia che il Bolat ha nei suoi confronti. La ragazza ha infatti nascosto un importante documento riguardante la nuova azienda a cui l'Art Life si è rivolta per la gara d'appalto ed è certa che quando Serkan scoprirà che Eda non ha svolto bene il suo lavoro e ha messo in pericolo tutti, si allontanerà da lei. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che nella puntata del 7 settembre 2021, in ufficio ci sarà grande attesa per il risultato della gara. Dopo lungo attendere, Ferit arriverà con il responso: hanno vinto! Non solo, Eda riceverà gli applausi di tutti per essersi accorta per tempo dei problemi giudiziari della Harok Construction. Balca scoprirà quindi che tutti i suoi tentativi per farla fuori, si sono rivelati inutili.

Eda getta la spugna, Serkan ha vinto! Ecco cosa succederà in Love is in the Air Anticipazioni 7 settembre

Balca ha fallito la sua missione di eliminare Eda ma non si darà per vinta. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano infatti che la PR tenterà ancora di prendersi Serkan e di strapparlo dalle mani della Yildiz. E lo farà con l'aiuto della sua amica Suzi. Dopo essersi accorta che sia Melo che Eda stanno cercando informazioni su di loro, la nuova arrivata all'Art Life depisterà la sua rivale. Suzi racconterà a Melek che Balca sta uscendo da un'importante relazione e che ancora è molto legata al suo ex. Queste nuove informazioni porteranno Eda a rilassarsi e a pensare che i suoi sospetti sono infondati. Convinta che la sua rivale non sia poi quella serpe che credeva, ammetterà davanti a Serkan di aver perso la scommessa e sarà pronta a pagare penitenza. I due passeranno una serata romantica insieme a Parigi.

Love is in the Air Anticipazioni: Engin e Piril preoccupati per il matrimonio

Engin ha chiesto a Piril di sposarlo. Il manager ha organizzato una dichiarazione molto romantica e si è presentato addirittura a cavallo davanti alla sua amata. Piril ha accettato di diventare sua moglie e ora non resta che avvertire le proprie famiglie e organizzare il matrimonio. Ma la ragazza sembra piuttosto turbata. Non sa come rivelare a suo padre – che si scoprirà essere un uomo molto ricco e importante – di essersi fidanzata e teme di non riuscire a gestire un matrimonio tradizionale. Engin cercherà di calmarla e i due penseranno addirittura di sposarsi in gran segreto senza troppi invitati. Ma lo faranno davvero?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 6 al 10 settembre 2021.

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 16.40 su Canale5.