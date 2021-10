Love is in the Air Anticipazioni 7 ottobre 2021: Ceren e Ferit si dicono addio!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Ceren e Ferit si lasciano, mentre Alexander sta per essere smascherato.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 7 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, il weekend rilassante si trasforma in un incubo ad occhi aperti. Eda si confronta con Serkan, che rimane delle sue idee e si mostra fedele a Selin, mentre Ceren e Ferit capiscono che la loro relazione è giunta al termine. Mentre Ceren confessa a Deniz di provare ancora qualcosa, pur consapevole che ormai lui è innamorato dalla Yildiz, chef Alexander sbaglia destinatario del suo messaggio, invitando Aydan a cena al posto di Ayfer.

Eda si scontra con Serkan nella Puntata di Love is in the Air del 7 ottobre 2021

Eda ha lasciato la città con Deniz, insieme a Ceren e Ferit, per godersi un weekend rilassante. Peccato che Selin e Serkan abbiano scelto proprio la stessa località per la loro vacanza. Inevitabilmente, la Yildiz si ritrova a stretto contatto con Bolat e i due discutono nuovamente. Nel frattempo, si aprono sempre più crepe nel rapporto tra Ceren Ferit.

Anticipazioni Love is in the Air: Alexander in pericolo

Sebbene molto innamorata, Ayfer si rende conto che Alexander non si sta comportando da galantuomo, e che continua a contattare che Aydan, pur sapendo quanto lei ne soffra. Per farsi perdonare dalla zia di Eda, Alexander organizza una cena e la invita. Purtroppo, lo chef sbaglia destinatario del messaggio, inviando l’invito ad Aydan, che è al settimo cielo perché convinta di poter riconquistare l’affascinante italiano.

Love is in the Air Anticipazioni: Ceren e Ferit si lasciano

Il weekend trascorso insieme ha messo in luce le crepe nel rapporto tra Ceren e Ferit. Lei lo accusa di essere ancora innamorato di Selin, vista la gelosia che prova nel vedere la sua ex con Serkan. Ceren, inoltre, scopre di essere ancora presa da Deniz e, dopo aver lasciato Ferit, decide di confessare i propri sentimenti. Deniz, tuttavia, nel frattempo si è innamorato di Eda ed è deciso a conquistarla.

