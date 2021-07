Love is in the Air Anticipazioni 7 luglio 2021: Serkan stupisce Eda con un gesto sconvolgente. Ecco quale...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 7 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Serkan sconvolge Eda con un gesto molto romantico!

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 7 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Eda accetta di passare altre 24 ore con Serkan e portare così a termine il progetto dell'Eco Hotel. Lei e Serkan tornano in ufficio insieme e tutti sperano in un ritorno della bella e dolce fioraia. Purtroppo però le cose non vanno come sperato. La Yildiz è furiosa con il suo ancora finto fidanzato e dopo avergli urlato contro per l'ennesima volta, lo spinge a un'azione che il Bolat non avrebbe mai fatto prima: chiedere perdono! La pace tra i due sarà però poco duratura. Un'altra sfida mette in crisi la loro rinnovata “amicizia”.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda promette a Serkan di aiutarlo per altre 24 ore

Eda e Serkan sono stati a letto insieme. I due sono stati costretti a passare la notte nella casa in montagna del Bolat e la mattina, dopo varie peripezie, sono riusciti a trovare un accordo. Metteranno da parte, per altre 24 ore, le loro divergenze e si occuperanno del progetto del signor Birol. L'architetto ottiene dalla Yildiz il permesso di andarla a prendere a casa per l'ultima volta e le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che tutti in ufficio, saranno contenti di rivedere la fioraia varcare la loro porta. Eda ha promesso di portare a termine il suo lavoro e di mantenere la parola data ma dopo quest'ultima giornata, Serkan dovrà lasciarla in pace a meno che non riesca a chiederle finalmente scusa.

Serkan sconvolge Eda in Love is in the Air Anticipazioni 7 luglio 2021

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che nella puntata del 7 luglio 2021, Serkan ed Eda saranno impegnati a trovare gli indizi dei problemi economici di Kaan. Il Bolat è convinto che il suo nemico non sia più in grado di far fronte alle promesse fatte al cliente e comincerà a usare dei materiali scadenti e non ecologici, per terminare il lavoro. Se lui ed Eda troveranno le prove di questo piano, il consiglio cederà il progetto all'Art Life e il Karadag sarà sconfitto. E in effetti la Yildiz e l'architetto troveranno quello che cercano in un quartiere periferico della città. Serkan è pronto ad agire ma Eda gli ricorderà che il loro tempo è finito. L'architetto cercherà di convincerla a rimanere al suo fianco e tra i due scoppierà una lite furibonda. La fioraia rivelerà al suo ormai “ex finto fidanzato” di aver voluto solo una cosa da lui: delle scuse sincere. Dopo di che, girerà i tacchi e se ne tornerà a casa. L'imprenditore accuserà il colpo e stavolta stupirà tutti con un gesto sconvolgente! Andrà da Ayfer per prendere un mazzo di fiori per Eda e alla fine, spinto dalla zia, realizzerà lui stesso una confezione molto romantica, corredata di bigliettino di scuse.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda perdona Serkan

Eda tornerà a casa dopo aver fatto un giro in barca per riordinare le idee e ritrovare la calma. Al suo rientro, Ayfer l'aspetterà con una sorpresa: una composizione floreale molto bella e realizzata apposta per lei da Serkan. Finalmente il Bolat è riuscito a scusarsi con lei e la fioraia non potrà fare a meno di far vedere a tutti la sua felicità. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che raggiungerà l'Art Life per rivelare a Serkan di aver accettato le scuse e i due, ritrovata l'armonia, decideranno di continuare con il loro piano per gli altri quarantaquattro giorni rimasti e di fermare le nozze di Selin. Peccato che quest'ultima abbia in mente qualcosa di diverso e si presenti in ufficio con una notizia bomba. Intanto Engin non riesce a trovare pace. Ormai convinto di provare dei sentimenti sia per Piril che per Ceren si darà alla fuga, offendendo entrambe le ragazze. Aydan invece continua la sua crociata personale contro la nuova segretaria di Alptekin.

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.