Love is in the Air Anticipazioni 7 dicembre 2021: Eda nel panico, Serkan sta per scoprire tutto!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Melo aiuta Eda e si finge madre di Kiraz.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 7 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Eda ha chiuso con Serkan e comunica la sua decisione all’imprenditore, che invece è rimasto in città proprio per riconquistarla. Deluso, il Bolat chiede aiuto alla madre e, per una serie di fortunati eventi, non si accorge di Kemal, che si è nascosto nel bagno su insistenza di Aydan. Mentre quest’ultima vuole rimanere a Sile per controllare la Yildiz, Serkan sta per scoprire la verità su Kiraz. In aiuto di Eda interviene Melo, che finge di essere la madre della bambina.

Serkan disperato nella Puntata di Love is in the Air del 7 dicembre 2021

Serkan vorrebbe riconquistare Eda essendosi reso conto che, nonostante l’astio, la ama ancora. La Yildiz, invece, ha deciso di chiudere con il Bolat e comunica la sua decisione, chiedendo all’imprenditore di lasciare la città. Disperato, Serkan corre dalla madre Aydan in cerca di consigli, proprio mentre lei chiede a Kemal di nascondersi in bagno, affinché il figlio non li scopra insieme.

Anticipazioni Love is in the Air: la bugia di Melo

Serkan torna da Eda, proprio mentre lei è con Kiraz e ormai sembra destino che l’imprenditore scopra tutta la verità. Per fortuna, Melo ha la risposta pronta e spiega al Bolat di essere la madre della bambina, attribuendo la paternità a Burak, con il quale Kiraz ha un rapporto bellissimo. Almeno per il momento, Serkan sembra credere alla bugia di Melo.

Love is in the Air Anticipazioni: Aydan spia Eda

Mentre Serkan si convince che Melo sia la madre di Kiraz, Aydan nutre forti dubbi e vuole rimanere a Sile ad ogni costo per indagare. Per non destare sospetti e spiare Eda, la madre del Bolat chiede alla proprietaria dell’hotel, Deniz, di poter partecipare al progetto e lei accetta immediatamente.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.