Love is in the Air Anticipazioni 6 ottobre 2021: Eda lascia la città con Deniz!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 6 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Engin è deciso a convincere Piril ad avere un figlio e, dopo aver ascoltato i consigli di Serkan, prova a persuaderla con la psicologia inversa. Mentre Erdem pretende che Melo e Leyla paghino pegno per la scommessa fatta contro di lui, Deniz ha un’idea per aiutare Eda. Con la complicità di Ferit e Ceren, infatti, Deniz convince la Yildiz a lasciare la città per concedersi un weekend rilassante. Peccato che, nella stessa località, i quattro amici incontreranno Serkan e Selin. Possibile che tutti abbiano avuto la stessa idea?

Engin vuole diventare padre nella puntata di Love is in the Air del 6 ottobre 2021

Engin, credendo che Piril fosse incinta per una serie di equivoci, ha iniziato a riflettere sulla prospettiva di allargare la famiglia e ora vorrebbe che anche la sua fidanzata accettasse l’idea. Su suggerimento di Serkan, Engin prova a convincere Piril con la psicologia inversa, fingendosi improvvisamente disinteressato all’idea di una gravidanza. Nel frattempo, Erdem si reca a casa di Ayfer e Melek per riscuotere la scommessa, vinta contro Melo e Leyla.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda fugge con Deniz

Preoccupato per il malumore di Eda, che dopo essersi addormentata nel letto di Serkan è ancora più ferita dalla freddezza del suo ex promesso sposo, Deniz propone alla Yildiz di recarsi insieme in vacanza. Eda accetta, dal momento che con loro verranno anche Ceren e Ferit, in crisi a causa del ritorno di Selin in città. I quattro amici, lasciano Istanbul pronti a rilassarsi ma non possono immaginare che la loro idea non sia stata poi così originale….

Love is in the Air Anticipazioni: Aydan combina un guaio!

Giunti nel luogo delle loro vacanze, Deniz, Eda, Ceren e Ferit scoprono che anche Serkan e Selin hanno scelto lo stesso luogo per il loro weekend. Quella che sembra una casualità, che ha rovinato così la vacanza a tutti, è in realtà opera di Aydan, che ha convinto Selin senza dirle tutta la verità.

Scopri le Anticipazioni delle Puntate di Love is in the Air del 4 al 9 ottobre 2021.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.