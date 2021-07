Love is in the Air Anticipazioni 6 luglio 2021: Eda e Serkan a letto insieme!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 6 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Eda e Serkan sono bloccati nella casa in campagna. I due sono costretti a dormire nello stesso letto.

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 6 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Serkan ha rapito Eda e l'ha portata nella casa di famiglia in campagna. Il Bolat vuole a tutti i costi ricucire il rapporto con la fioraia, furiosa di non aver ancora ricevuto delle vere scuse da parte sua. I due, a causa del maltempo, sono costretti a rimanere a dormire nella casetta ma la notte nasconde alcune insidie. Nelle camere degli ospiti ci piove dentro e i due ragazzi devono dormire insieme condividendo lo stesso letto. Sarà un sonno piuttosto tormentato, per non parlare del risveglio traumatico che li attende alle prime luci del mattino!

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan ha rapito Eda!

Serkan ha ammanettato e rapito Eda. É stato l'unico modo che il Bolat ha trovato per parlare con la ragazza e per tentare di chiarire la situazione. Dopo che la fioraia gli ha sbattuto in faccia le prove della sua innocenza, l'architetto non è riuscito a chiederle ancora scusa. Il loro piccolo viaggio verso la casa in campagna, è l'estremo tentativo di ricucire il loro rapporto. Eda è però furiosa di essere stata trascinata in un luogo lontano e a lei sconosciuto ed è ancora più infastidita dal fatto che Serkan le ha sequestrato il cellulare, per impedirle di farsi venire a prendere. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la permanenza nel piccolo villino di campagna sarà piuttosto turbolenta. I due ragazzi non riusciranno proprio a calmare i loro animi nonostante qualche sassolino nella scarpa in meno.

Serkan ed Eda a letto insieme in Love is in the Air Anticipazioni 6 luglio 2021

Eda e Serkan non trovano pace e nonostante il Bolat le provi tutte – tranne dire “scusa, mi dispiace” - con la fioraia, lei non ne vuole più sapere di lui e dei suoi progetti. L'architetto l'ha informata di voler comprare l'azienda di Kaan e di voler mettere la mani sul progetto dell'Eco Hotel ma soprattutto di volere che lei continui a lavorare per lui almeno sino al completamento del Golf Hotel di Birol. Ma la Yildiz è troppo offesa per potergli dire di sì e tenta di andare via, a piedi, dalla casa in montagna. Serkan alla fine cederà e la lascerà in pace. Deciderà lui di andarsene, lasciandola al sicuro e al caldo nel villino mentre fuori imperversa una pioggia torrenziale. Eda rimane sola ma le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che lo sarà per poco. Il ragazzo sarà costretto a tornare indietro. Le strade sono state chiuse a causa del maltempo e i due saranno costretti a passare la notte insieme e a condividere l'unico letto su cui non piove sopra!

Love is in the Air Anticipazioni: Zia Ayfer scopre Eda e Serkan a letto insieme!

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la notte sarà molto particolare. Eda e Serkan sono costretti a condividere lo stesso letto e la mattina si ritroveranno l'uno molto vicino all'altro. Il Bolat si sveglierà con il viso della fioraia a poca distanza dal suo ma quel che sarà peggio è che la giovane, ancora in dormiveglia, risponderà a una videochiamata di zia Ayfer, mostrando inavvertitamente di essere a letto con l'architetto. Serkan sarà imbarazzatissimo e la zia avrà quasi un malore nel vedere la nipote un po' troppo in intimità con quello che dovrebbe essere il suo ex fidanzato. Ma le cose prenderanno una piega ancora diversa quando Serkan ed Eda, finalmente del tutto svegli, faranno un patto: rimarranno insieme per altre 24h, giusto il tempo di mettere un punto sui progetti che hanno cominciato insieme. Ma allo scadere dell'ultima ora, si diranno addio per sempre!

