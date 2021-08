Love is in the Air Anticipazioni 6 agosto 2021: Eda non si arrende con Serkan!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 6 agosto 2021. Eda non si arrende e continua ad interrogare Serkan, che intanto annuncia di voler lasciare la casa dei propri genitori.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 6 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Serkan ha deciso di lasciare la casa dei genitori e comunica la notizia ad Aydan, che ne rimarrà decisamente scossa. Mentre la signora Bolat si rivolge ad uno psicanalista che suggerisce di riallacciare i rapporti con Eda, quest’ultima si scontra con Serkan durante la festa di compleanno di Piril. La Yildiz non crede alle parole del Bolat ed è decisa a scoprire perché lui ha deciso di lasciare da un giorno all’altro con tale freddezza. Nel frattempo, Engin è nei guai per essersi dimenticato del compleanno di Piril e zia Ayfer viene aiutata negli affari da una persona molto vicino alla sua famiglia.

Engin nei guai nella Puntata di Love is in the Air del 6 agosto 2021

Mentre alla ArtLife si respira aria di tensione dopo il ritorno di Eda, fortemente voluto da Efe, Serkan decide di indagare sul collega poiché certo che lui stia volutamente nascondendo qualcosa di oscuro. In questo clima di spionaggio, Piril decide di festeggiare il suo compleanno in un locale con le amiche e colleghe, delusa dal fatto che Engin si sia completamente dimenticato anche solo di farle gli auguri. Il collega si rende conto della sua terribile dimenticanza e chiede a tutti di raggiungere le ragazze nel locale, pronto a farsi perdonare da Piril.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda non si arrende con Serkan

Serkan, che inizialmente si era tenuto a debita distanza dal locale dei festeggiamenti di Piril, decide di raggiungere Engin e gli altri e si trova davanti un’Eda decisamente furiosa. La ragazza non capisce come il Bolat abbia potuto scaricarla da un giorno all’altro, dando spiegazioni sommarie che cozzano con l’interesse e il desiderio che vede bruciare ancora nei suoi occhi. Serkan, infatti, non ha potuto dire alla Yildiz che il motivo della rottura è collegato alla morte dei suoi genitori, e continua la recita sperando di proteggere lap donna che ama da una verità troppo dolorosa da accettare…

Love is in the Air: Serkan lascia la madre Aydan

Serkan, dopo l’incontro con Eda al locale che ha provocato una nuova accesa discussione, torna a casa per comunicare ai propri genitori la sua intenzione di traslocare. Aydan non reagisce positivamente alla notizia e decide di consultare uno psicologo per cercare di affrontari i traumi del passato. Mentre lo specialista consiglia ad Aydan di recuperare il rapporto con la Yildiz, zia Ayfer viene aiutata da un ‘angelo custode’ e riceve un’ottima offerta lavorativa per il vivaio.

Scopri le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 2 al 6 agosto 2021

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.