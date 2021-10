Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda trova le sue valige fuori l’abitazione di Serkan e scoppia in lacrime, addormentandosi sul letto del Bolat.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 5 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, mentre Eda è decisa a dimenticarsi di Serkan, Ceren e Ferit sono messi in crisi dall’improvviso ritorno di Selin. Cercando di non ferire i sentimenti della nipote, Ayfer tiene segreta la sua relazione con Alexander proprio quando Engin e Piril affrontando il delicato tema della gravidanza. Per impedire alla Yildiz di risvegliare i ricordi del Bolat, Selin sistema gli effetti personali della giovane paesaggista in alcune valige, che le fa trovare già pronte fuori dall’appartamento di Serkan. Credendo di essere stata sbattuta fuori casa dal suo fidanzato, Eda ha una crisi e si addormenta sul letto di Serkan. La reazione del Bolat nel trovare Eda in casa, tuttavia, non sarà quella sperata.

Ceren e Ferit in crisi nella Puntata di Love is in the Air del 5 ottobre 2021

Selin è tornata al fianco di Serkan, che le ha fatto la proposta di nozze durante il party in suo onore. Il ritorno di Selin, inevitabilmente, crea parecchie tensioni tra Ceren e Ferit, che entrano in crisi e non sanno come affrontare il rapporto e sentimenti mai sepolti. Nel frattempo, dopo aver erroneamente creduto che Piril fosse incinta, Engin decide di affrontare questo delicato tema con la sua fidanzata, pronto a diventare padre al più presto. Piril tuttavia, non ne vuole sapere di pannolini, bebè e biberon!

Anticipazioni Love is in the Air: Ayfer innamorata di chef Alexander

Per non urtare la sensibilità di Eda, a pezzi dopo il ritorno di Serkan e la proposta a Selin, Ayfer decide di tenere segreta la sua relazione con lo chef Alexander. La donna è innamorata persa dell’affascinante italiano, il quale invece non perde occasione di fare il seduttore con le sue clienti. Decisa ad allontanare per sempre Eda da Serkan, nella prospettiva che la giovane paesaggista riesca a risvegliare i ricordi del Bolat, Selin recupera gli effetti personali della Yildiz e li lascia fuori dalla casa del suo promesso sposo.

Love is in the Air: Eda nel letto di Serkan!

Eda, giunta a casa di Serkan, vede tutte le sue cose sull’uscio e ha una crisi di pianto che culmina con uno svenimento. La Yildiz si addormenta sul letto del Bolat che, tornato a casa, teme di aver sbagliato indirizzo. Sentendo la voce di Serkan, Eda si risveglia improvvisamente e tra i due si accende uno scontro senza esclusione di colpi.

