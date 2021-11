Love is in the Air Anticipazioni 5 novembre 2021: Serkan recupera la memoria ma è troppo tardi!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Serkan recupera i ricordi di Eda proprio mentre lei sposa Deniz.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 5 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Selin scopre che è stato Ferit a tradirla, inviando le foto del suo bacio con Deniz. Nel frattempo, Eda sta per sposare Deniz non sapendo che l’uomo l’ha ingannata e che le nozze saranno legali. Mentre Aydan cerca di convincere Serkan a portare via la Yildiz dalle grinfie di Deniz, Ayfer parla con la nipote e le chiede di non portare avanti questo progetto. A sorpresa, grazie ad un forte colpo in testa ricevuto durante una rissa con Engin, Serkan recupera la memoria e si precipita da Eda per parlarle. Purtroppo, il tempismo del Bolat sarà pessimo.

Selin scopre la verità nella Puntata di Love is in the Air del 5 novembre 2021

Selin è stata piantata in asso da Serkan, dopo che tutti hanno ricevuto le foto del bacio tra lei e Deniz. Furiosa, Selin scoprirà che è stato l’ex fidanzato Ferit a tradirla, certo che questo fosse l’unico modo per allontanarla dal Bolat e impedirle di ferire il proprio cuore per sempre. Nel frattempo, Eda e le sue amiche si preparano per il matrimonio, che la Yildiz ignora essere totalmente legale.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan ricorda tutto!

Aydan persuade Serkan a fermare le nozze, mentre Ayfer spinge Eda a non presentarsi al matrimonio con Deniz, certa che l’uomo le stia nascondendo qualcosa. Le due amiche, sfocatamente, non hanno successo e la Yildiz, vestita di tutto punto, si presenta all’altare per sposare Deniz. Mentre si celebrano quelle che dovrebbero essere finte nozze, Serkan si trova coinvolto in una rissa insieme all’amico Engin. Qui, grazie ad un forte colpo in testa, il Bolat recupererà la memoria.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda in trappola

Serkan corre da Eda e le confessa di aver recuperato la memoria. La giovane paesaggista è al settimo cielo e svela la verità sul finto matrimonio. È allora che Deniz decide di venire allo scoperto, rivelando a tutti che le nozze sono perfettamente legali e che ora Eda è sua moglie. In aiuto della sventurata coppia interviene Aydan, decisa a liberare la Yildiz da questo meschino inganno.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 1° al 6 novembre 2021.

