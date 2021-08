Love is in the Air Anticipazioni 5 agosto 2021: Serkan ed Efe ai ferri corti, Ferit tradisce Selin

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 5 agosto 2021. Serkan, infastidito dalla scelta di Efe di far tornare Eda alla ArtLife, non perde occasione di scontrarsi con il collega.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 5 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Serkan ed Efe non riescono proprio ad andare d’accordo e questo attrito rischia di compromettere gli affari della ArtLife. Il Bolat chiede aiuto a Engin, suggerendo al collega di indagare su Efe. Nel frattempo, Selin affronta Ferit per convincerlo a cederle le quote maggioritarie della società e zia Ayfer si vedrà costretta a trovare una soluzione per salvare il vivaio.

Serkan indaga su Efe nella Puntata di Love is in the Air del 5 agosto 2021

Serkan è furioso con Efe, che ha deciso di riportare Eda alla ArtLife pur conoscendo la difficile situazione tra loro, dopo la rottura. La Yildiz ha deciso di indagare sul Bolat, certa che lui l’abbia lasciata per un motivo che non le ha rivelato, mentre Serkan è sempre più allarmato dall’atteggiamento di Efe. L’imprenditore chiede all’amico Engin di aiutarlo a indagare su Efe e sulle sue reali intenzioni, nella speranza di anticipare le sue mosse e non permettergli di metterlo in difficoltà davanti ai suoi dipendenti.

Anticipazioni Love is the Air: Selin affronta Ferit

Le indagini di Engin fanno centro e Serkan scopre che Ferit ha contattato Efe per cedergli la sua parte di quote della ArtLife e che l’architetto si è offerto di comprarle. Selin tenta il tutto per tutto, presentandosi davanti a Ferit nonostante la tensione con loro si tagli con il coltello, per chiedere al suo ex fidanzato di cederle le azioni dell’azienda. Ferit, tuttavia, è irremovibile e non ha intenzione di agevolare in alcun modo la donna che l’ha fatto soffrire così tanto…

Love is in the Air: zia Ayfer vende il vivaio?

Zia Ayfer ha più di qualche problema economico e non ha intenzione di accettare i soldi di Eda, dal momento che la nipote sta già pagando per conto proprio tutte le spese dall’università. Ayfer cerca una soluzione e propone alla proprietaria del locale che confina con la serra di affittare un po’ del suo spazio, così da allargare l’attività e poter ricevere più clienti. Eda torna a casa e scopre cosa è successo, mostrandosi molto dispiaciuta per la scelta della zia.

Scopri le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 2 al 6 agosto 2021

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.