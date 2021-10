Love is in the Air Anticipazioni 4 ottobre 2021: Serkan chiede a Selin di sposarlo!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Serkan fa la proposta di matrimonio a Selin.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 4 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Aydan ha organizzato una festa di bentornato per Serkan, coinvolgendo Deniz che si offre di ospitare l’evento nel suo locale. Mentre i dipendenti della ArtLife si riuniscono per festeggiare, Erdem fa una scommessa azzardata con Leyla e Melek. Certa di poter risvegliare i ricordi di Serkan, Eda decide di baciarlo davanti a tutti. Il Bolat, infastidito dal gesto di quella che per lui è un’estranea, si allontana da Eda per fare la proposta di matrimonio a Selin. Con il cuore infranto, la Yildiz giura di dimenticare l’affascinante imprenditore.

Deniz aiuta Aydan nella Puntata di Love is in the Air del 4 ottobre 2021

Deniz è un caro amico di famiglia della Yildiz ed è tornato in città per aprire un locale. Aydan chiede al nuovo arrivato di aiutarla ad organizzare una festa di bentornato per Serkan, allestendo tutto alla perfezione. I dipendenti della ArtLife si riuniscono nel locale di Deniz, pronti per il party, mentre Melek e Leyla sospettano che Erdem le abbia prese in giro. Quest’ultimo, infatti, ha promesso alle colleghe di presentarsi alla festa con la sua fidanzata ma di lei non c’è traccia. Colto in fallo, Erdem stringe un accordo con Melek e Leyla, invischiandosi in in una scommessa pericolosa.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan chiede la mano di Selin

Eda e Serkan hanno ancora una speranza? Secondo i neurologo del Bolat, la memoria potrebbe essere recuperata attraverso qualcosa di familiare o inaspettato. Decisa a riprendersi l’uomo che ama, la Yildiz decide di fare un gesto azzardato, baciando Serkan durante la festa nel locale di Deniz. L’imprenditore, in tutta riposta, allontana immediatamente la giovane paesaggista e chiede a Selin di sposarlo.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda vuole dimenticare Serkan

Eda assiste impotente alla scena e il suo cuore va in mille pezzi. Serkan è tornato da Selin, vuole sposarla e non ricorda nulla della Yildiz. Decisa a non soffrire più, la giovane annuncia la sua intenzione di dimenticare Serkan ai suoi amici, i quali credono che il suo scopo non sarà semplice da perseguire. Come dimenticare un amore così grande?

