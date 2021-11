Love is in the Air Anticipazioni 4 novembre 2021: Eda e Serkan vengono drogati!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Serkan ed Eda assumono una miscela che altera la loro percezione della realtà.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 4 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, dopo aver acquistato la speciale miscela dall’amica erborista, Ayfer chiede ad Aydan e Seyfi di escogitare un piano per attirare Serkan ed Eda nella stessa stanza. I tre complici drogano il cibo e le bevande da offrire alla coppia, nella speranza che le erbe facciano il loro effetto, facendo riavvicinare Serkan ed Eda. Proprio mentre la coppia sembra essere sul punto di cedere alla passione, Aydan, Ayfer e Seyfi commettono un clamoroso passo falso.

Eda e Serkan ingannati nella Puntata di Love is in the Air del 4 novembre 2021

Ayfer, Aydan e Seyfi si sono alleati per far tornare insieme Serkan ed Eda. I tre amici hanno acquistato un filtro molto potente per togliere il malocchio dai due amanti, e permettere loro di ricucire il rapporto prima che la Yildiz convoli a nozze con Deniz. Per somministrare la pozione, tuttavia, Eda e Serkan devono trovarsi nello stesso luogo, alla stessa ora, completamente soli e indisturbati. È il caso di pensare ad un piano inattaccabile…

Anticipazioni Love is in the Air: Eda e Serkan drogati

Aydan si presta per la missione, chiamando disperata il figlio Serkan e fingendo di non voler più uscire da una stanza per un attacco di panico. Il Bolat corre a casa e qui Aydan insiste affinché chiami anche Eda, aggredita da Selin, così da calmare i suoi nervi. La Yildiz sopraggiunge in fretta e furia per aiutare l’ex suocera, che esce dalla stanza appena sente i passi della giovane paesaggista. Aydan, Ayfer e Seyfi offrono alla coppia deliziosi dolcetti e una tisana, entrambi carichi di potente filtro segreto. Eda e Serkan vengono così drogati a loro insaputa!

Love is in the Air Anticipazioni: Aydan rovina tutto!

Il filtro dell’erborista sembra funzionare magnificamente e, rilassati dalla droga che hanno assunto inconsapevolmente, Eda e Serkan parlano a cuore aperto. La coppia è sempre più vicina e sembra che sia così anche per il lieto fine. Peccato che Aydan, Ayfer e Seyfi rovinino completamente l’atmosfera, dopo aver assunto accidentalmente le droghe preparate per la coppia.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 1° al 6 novembre 2021.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.