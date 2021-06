Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 4 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Eda conosce Aydan Bolat, la madre di Serkan. Tra le due è subito guerra!

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 4 giugno 2021. Nell'episodio in onda alle 15.35 su Canale5, Serkan ed Eda sono costretti a fingere di essere fidanzati e hanno definito i dettagli del loro accordo. La fioraia dovrà essere sempre presente al fianco del Bolat anche se questo comporterà dover sopportare Aydan, la madre di Serkan. L'incontro tra le due donne è scoppiettante. La signora Bolat si lascia scappare commenti non esattamente carini nei confronti della sua finta nuora che deve correre immediatamente ai ripari e rivelarle la verità su quello che sta succedendo. Lei e suo figlio non stanno davvero insieme ma fa tutto parte di un piano per riconquistare Selin.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda e Serkan uniti da un terribile patto

Eda ha baciato Serkan davanti a tutta la stampa e ha firmato la sua condanna. Ora non potrà fare a meno di fingersi la fidanzata del Bolat, non ha scampo. L'architetto, pur infastidito di aver dato spettacolo durante un incontro di lavoro e davanti ai riflettori, è comunque molto soddisfatto di aver raggiunto il suo obiettivo: avere una donna accanto per far ingelosire Selin. I termini del loro accordo sono molto chiari. Nessuno dovrà sapere che stanno fingendo neanche le amiche di Eda, che accolgono con un certo stupore la notizia che la loro adorata Yildiz si è fidanzata con il suo peggior nemico. Solo Melo sembra vedere il lato romantico delle cose. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che i due ragazzi, da ora in poi, si troveranno ad affrontare diversi problemi. La fioraia dovrà infatti convincere sua zia Ayfer, che sta organizzando una cena per conoscere il suo futuro "genero", che si è fidanzata davvero.

Eda conosce Aydan Bolat, la terribile madre di Serkan in Anticipazioni Love is in the Air del 4 giugno 2021

Le Anticipazioni di Love is in the Air entrano nel vivo della soap. Ora che Serkan ed Eda sono costretti a fingersi fidanzati, è il momento di fare le presentazioni ai propri parenti. Il Bolat porta a casa la sua adorata compagna, pronto a farle vedere dove vive per rendere la loro messinscena più credibile. Ma quando i due si trovano nel grande giardino della villa dell'architetto, fanno un brusco e brutto incontro. La madre di Serkan, Aydan, già al corrente grazie al gossip di una fantomatica compagna misteriosa del figlio, vedendoli davanti alla sua finestra, li invita a entrare in casa. Vuole conoscere la sua nuova nuora e capire che tipo di persona sia. L'incontro tra le due donne è disastroso. Aydan nota che la sua ospite non è certo fine e sofisticata come dovrebbe essere la compagna di suo figlio e comincia a elencare tutti i difetti di Eda, da quelli fisici a quelli comportamentali. La fioraia sgrana gli occhi e non si lascia certo intimidire dalla snobbissima signora di cui è ospite indesiderata. Dopo averle risposto per le rime, stanca di essere criticata, è costretta a rivelarle la verità. Lei e Serkan non stanno davvero insieme, stanno solo fingendo per convincere Selin a rompere il suo fidanzamento con Ferit.

Anticipazioni Love is in the Air: Un finto anello di fidanzamento

Aydan, scoperta la verità, sembra calmarsi. L'idea che Serkan voglia riconquistare Selin le piace anche se mette in dubbio che una ragazza come Eda riuscirà in questo intento. La donna si mette però subito al lavoro per organizzare un finto fidanzamento ufficiale. Tutti i loro amici devono essere invitati a una grande festa altrimenti si insospettiranno. Se l'obiettivo è quello di ingannare tutti allora tanto vale che si facciano le cose per bene. L'architetto è quindi costretto a comprare un anello per Eda e dà a lei il compito di recarsi in gioielleria e di scegliersi il brillante che più le piace. Intanto alla Art Life arrivano brutte notizie. Karadag ha fatto un'offerta molto più vantaggiosa a uno dei loro clienti e ha comprato alcuni terreni accanto a quelli dove doveva sorgere l'Eco Hotel progettato dall'azienda del Bolat. Un vero problema e una sfida da superare il prima possibile. Serkan cerca di convincere il suo cliente, un vecchio amico di famiglia, a dargli una possibilità per mostrargli il suo progetto e per farlo, lo invita alla festa di fidanzamento che si terrà il giorno dopo a casa sua.

Trame e Anticipazioni Love is in the Air: Un finto fidanzamento e una crisi alla Art Life

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Serkan farà organizzare in fretta e furia una festa di fidanzamento tra lui ed Eda, con il solo scopo di invitare il suo facoltoso cliente e amico di famiglia, per convincerlo a non fare affari con Kaan. Aydan andrà su tutte le furie, ha pochissimo tempo per allestire il party e va in crisi mentre Eda e Serkan tornano in gioielleria per comprare un altro anello, molto più vistoso e costoso di quello scelto dalla fioraia. Dopo aver acquistato un gioiello meraviglioso, a forma di fiore, i due falsi piccioncini vanno a pranzo fuori ma il destino vuole che in quello stesso ristorante si rechino anche Selin e Ferit. Eda comincia a mettere in scena un teatrino molto convincente, raccontando come lei e il suo “fragolino” si sono conosciuti prima della sua partenza per Londra. La messinscena è un successo e senza volerlo la Yildiz dà a Serkan un'idea favolosa per risolvere la crisi della Art Life: non servirsi di altri terreni per costruire un frutteto ma costruire un giardino pensile intorno alla struttura dell'Eco Albergo. Selin, furiosa, deve prendere atto che ha ormai perso terreno con il suo ex fidanzato e accetta di presentarsi alla festa che si terrà tra meno di 24 ore.

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.