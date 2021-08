Love is in the Air Anticipazioni 4 agosto 2021: Eda indaga su Serkan, lui la rapisce!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 4 agosto 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Serkan porta Eda nel suo cottage estivo per aiutarla a recuperare la memoria.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 4 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Eda ha avuto un brutto incidente e il trauma cranico riportato ha causato la perdita della memoria a breve termine. Serkan ha il compito di aiutare la Yildiz a recuperare i ricordi, dal momento che lei è convinta di essere ancora la fidanzata del Bolat e ha completamente rimosso la loro burrascosa rottura. Così, l’architetto paesaggista decide di portare Eda nel suo cottage estivo, peccato che, proprio durante il viaggio, la giovane recuperi la memoria e si rende protagonista di una sfuriata in piena regola. Nel frattempo, Efe e Serkan sono sempre più in competizione e il Bolat inizia a nutrire qualche sospetto sul socio.

Serkan parte con Eda nella Puntata di Love is in the Air del 4 agosto 2021

Serkan ha trovato Eda in una buca e l’ha immediatamente portata in ospedale, dove ha scoperto che la Yildiz ha perso la memoria a breve termine. La giovane, infatti, non ricorda la loro rottura o il tradimento della zia Ayfer, e si comporta come se fosse ancora la fidanzata di Serkan. Al Bolat viene chiesto dal medico di non far addormentare per alcun motivo Eda, dal momento che la memoria potrebbe tornarle nel giro di poche ore se riesce a rimanere completamente sveglia. Così, Serkan invita Eda a salire sulla sua macchina e si dirige verso il suo cottage estivo, tentando di trovare un luogo adatto alla particolare condizione della sua ex fidanzata.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda furiosa con Serkan!

Eda è in macchina con Serkan e ignora tutto quello che le è successo nelle ultime settimane, compresa la rottura con il Bolat, il tradimento della zia Ayfer e la scoperta dei problemi economici di quest’ultima. Mentre si trova in macchina, in compagnia di Serkan che la sta portando al suo cottage estivo per permetterle di recuperare la memoria, Eda ricorda tutto e dà di matto. La Yildiz è furiosa e fa una scenata in piena regola al Bolat, costringendola a portarla immediatamente a casa. La zia Ayfer è indispettita con la nipote, che ha preferito la macchina di Serkan nonostante tutto il male che lui le ha fatto e teme che la nipote sia ancora innamorata dall’architetto.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan ha mentito?

Eda convince la zia di aver scelto la macchina di Serkan solamente perché preda del vuoto di memoria, ma l’atteggiamento del Bolat inizia a far nascere nella giovane molti dubbi e interrogativi. Eda è certa che Serkan l’abbia lasciata per un motivo ben diverso da quello che le ha rifilato, e inizia ad indagare con la complicità di Piril e Leyla. La Yildiz ignora che le sue ricerche potrebbero portare ad una verità ben più sconvolgente e dolorosa…

