Love is in the Air Anticipazioni 31 maggio 2021, Prima Puntata: Eda e Serkan, odio a prima vista. E' guerra!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Prima Puntata della nuova Soap turca in onda su Canale5, Love is in the Air. Nelle Trame della puntata Eda incontra il suo nemico giurato Serkan Bolat e tra loro è odio a prima vista.

Comincia oggi l'appuntamento con la nuova Soap turca, Love is in The Air. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Prima Puntata in onda alle 15.35 su Canale5, subito dopo Mr Wrong. Nel primo episodio facciamo la conoscenza di Eda Yildiz, una ragazza di umili origini che gestisce un negozio di fiori insieme alla zia. La ragazza ha perso l'opportunità di laurearsi in architettura del paesaggio a causa di Serkan Bolat, un ricco architetto che ha cancellato i fondi per le borse di studio nella sua università. Eda decide di affrontare faccia a faccia il suo nemico appena ne ha occasione e tra loro è odio a prima vista e guerra aperta.

Anticipazioni Love is in the Air: Mi chiamo Eda Yildiz!

Nella Prima Puntata di Love is in the Air, conosciamo la bella, simpatica e ambiziosa Eda Yildiz. La ragazza è orfana e lavora insieme alla sua amorevole zia materna, Ayfer, nel negozio di fiori appartenuto alla madre. Eda ha però un sogno, quello di diventare un architetto del paesaggio. Purtroppo le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la giovane fioraia ha dovuto abbandonare l'università. A causa della sospensione delle borse di studio, non può più permettersi di pagare la retta universitaria e ha perso l'occasione di fare un prestigioso stage in Italia. Eda è convinta che il responsabile di tutto quello che le è successo sia Serkan Bolat. Il ricco architetto, finanziatore della sua Accademia, ha infatti deciso di sospendere i finanziamenti e ha finito per rovinare la vita di Eda e di tanti ragazzi come lei.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan Bolat è tornato!

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che nella Prima Puntata della Soap conosceremo anche Serkan Bolat. Il ragazzo è un ricco plurilaureato, che gestisce uno studio di architettura, che fa parte della grande holding di famiglia. Serkan torna a Istanbul dopo due mesi passati a Londra e il suo rientro a casa manda in crisi tutti i suoi collaboratori. Tutti tranne Engin e Piril, suoi amici da tempo e suoi soci. Scopriremo anche che il ragazzo è un uomo freddo e distaccato, dedito solo al lavoro e completamente anafettivo. È per questo che, prima di partire per l'Inghilterra, la sua fidanzata storica Selin ha deciso di lasciarlo e ora sta per sposare un altro uomo, Ferit. La notizia del fidanzamento e il conseguente invito alla festa, manda Serkan nel pallone. Un misto di gelosia e possesso si prende gioco dell'algido Bolat che torna a lavoro e si prepara per il discorso che dovrà tenere all'Università di Architettura di là a poche ore.

Eda svergogna Serkan davanti a tutti nelle Anticipazioni di Love is in the Air del 31 maggio 2021

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Eda scoprirà da Melo, Ceren e Figen – sue grandi amiche – che Serkan Bolat è appena arrivato in città e che terrà una conferenza alla cerimonia di laurea della sua università. La ragazza penserà che si tratti della giusta occasione per dirne quattro all'uomo che le ha rovinato la vita e nonostante le sue amiche le consiglino di non andare con loro, la bella fioraia inforca la marcia del suo fuoristrada e si dirige nel luogo del delitto. Appena entrata nell'aula magna e appena entrato Serkan, Eda – dagli spalti – comincerà ad accusarlo di aver rovinato la carriera a molte persone, cancellando le borse di studio, necessarie per la gente non abbiente come lui. Serkan, infastidito, cercherà di difendersi: lui non sa nulla di quello che questa misteriosa ragazza gli sta raccontando. La guerra tra loro è appena iniziata e purtroppo per il Bolat, Eda – finita la conferenza – non solo gli righerà la macchina ma finirà per ammanettarsi a lui, per impedirgli di correre a denunciarla alla polizia.

Trame e Anticipazioni Love is in the Air: Eda e Serkan ammanettati!

Eda si ammanetta a Serkan per evitare che vada alla polizia ma purtroppo è obbligata a seguire il ragazzo non trovando le chiavi per aprire il lucchetto. Serkan la costringe quindi ad andare con lui a un incontro di lavoro ma sarà lei a dover guidare la bella coupé del Bolat. I due devono però nascondere a tutti di essere ammanettati e l'architetto è costretto a raggiungere il ristorante al dodicesimo piano, dove lo aspetta il cliente, a piedi. Eda ha paura degli ascensori e devono fare le scale. Serkan ed Eda passano in rassegna tutti i piani dell'hotel, maledicendo il momento in cui si sono incontrati... poche ore prima!

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.

