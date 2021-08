Love is in the Air Anticipazioni 31 agosto 2021: Eda gelosa di Serkan! Ecco perché...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 31 agosto 2021. Nell'episodio della soap di Canale5, Selin si licenzia e Serkan deve cercare una sostituta. Eda è gelosa delle candidate!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 31 agosto 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Ceren e Ferit vogliono raccontare la verità a Serkan. Ma prima che i due possano rivelargli come sono andate davvero le cose con il gossip del contratto matrimoniale, Selin – che ha sentito tutto – li precede e spiega all'architetto come si sono svolti i fatti. La ragazza comunica poi di voler dare le dimissioni e di voler cedere il suo 5% delle azioni al Bolat. In ufficio tutti sono molto scossi da questa decisione ma non c'è tempo da perdere, bisogna trovare presto una sostituta. All'Art Life cominciano i colloqui ed Eda non riesce a mascherare di essere gelosa delle seducenti candidate che si presentano davanti al suo ex fidanzato. Senza far capire di ribollire di rabbia, la ragazza decide di trovare lei stessa una candidata ideale. Questa si rivela essere una certa Balca, a cui l'amica Suzi rivela che presto qualcosa di molto bello succederà nella sua vita. Troverà un bel lavoro e pure l'amore.

Anticipazioni Love is in the Air: Ferit pronto a rivelare la verità a Serkan

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che è arrivato il momento della verità. La bugia a lungo tenuta segreta da Ferit, Selin e pure Eda, verrà finalmente a galla. Ferit – convinto da Ceren – ha deciso di raccontare a Serkan di essere stato lui a far trapelare la notizia del contratto matrimoniale tra lui e la Yildiz. Il ragazzo vuole alleggerirsi la coscienza e ora che sembra finalmente aver ottenuto l'appoggio dell'architetto, non vuole più avere segreti per lui. Ma soprattutto vuole liberarsi del pesante fardello di proteggere Selin, complice di aver mantenuto il segreto. Purtroppo le sue intenzioni vengono origliate da quest’ultima. La PR decide di battere tutti sul tempo e di rivelare lei stessa tutto al suo ex fidanzato. Così facendo risulterà lei la persona più corretta tra tutti e ne uscirà a testa alta. Orgogliosa come non mai e decisa a non farsi mettere i piedi in testa, si presenterà nell'ufficio di Serkan con grandi notizie.

Eda gelosa di Serkan in Love is in the Air Anticipazioni 31 agosto 2021

Di ritorno dal pranzo romantico con Eda, Serkan si troverà fagocitato dai suoi collaboratori. Tutti hanno qualcosa da dirgli. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Ferit e Ceren gli chiederanno udienza ma prima che possano dire qualsiasi cosa, Selin arriverà con una notizia bomba: è stato Ferit a divulgare il gossip sul contratto matrimoniale e lei ha insabbiato la questione. Come se non bastasse ora Efe – al corrente – la sta ricattando. La ragazza dirà a tutti di essere pentita e di aver deciso di dare le sue dimissioni, vendere al Bolat le sue quote e andarsene. La PR non si lascerà però scappare l'occasione di dire al suo ex che anche Eda era al corrente del segreto che gli hanno tenuto nascosto per questi mesi ma la reazione dell'architetto – pronto a cambiare per riconquistare la Yildiz – non sarà quella che tutti si aspettano: perdonerà l'accaduto e punirà Eda con una richiesta. Lei dovrà esaudire tre suoi desideri, qualunque essi siano.

Ma c'è qualcosa di molto importante da fare prima di tutto. Bisogna trovare una sostituta di Selin. E inizieranno così i colloqui con le candidate, una più carina dell'altra. La fioraia non potrà fare a meno di mostrare la sua gelosia nei confronti delle ragazze. Ma per mascherare tutto e impedire che Serkan possa esserne soddisfatto, deciderà di scegliere lei stessa la "migliore"!

Love is in the Air Anticipazioni: Eda sceglie la nuova PR

Eda sarà gelosissima nel vedere le ragazze – candidate a nuova PR della Holding – stare intorno a Serkan. Ma ha promesso di non farsi coinvolgere dal Bolat e soprattutto di non mostrarsi per nulla interessata a lui. Del resto Eda ha messo Serkan sotto contratto e alcune clausole prevedono che tra loro non ci sia altro che un rapporto di lavoro. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che non sarà facile per la ragazza mascherare tutto e alla fine la sua gelosia la porterà a prendere in mano la situazione. Cercherà lei stessa la manager e la sceglierà secondo il suo CV. La scelta ricadrà su una certa Balca, a cui l'amica Suzi rivelerà che sono in arrivo grandi novità sia lavorative che sentimentali... almeno così dice l'oroscopo!

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.