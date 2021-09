Love is in the Air Anticipazioni 30 settembre 2021: Aydan festeggia Serkan, ma…

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Aydan organizza una festa per Serkan, ma ha intenzione di costringerlo a vedere uno specialista per la sua memoria.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 30 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Aydan è felice di poter riabbracciare suo figlio. Serkan è tornato a casa, anche se ha perso al memoria e dimenticato Eda. Aydan decide di portare il Bolat da uno specialista, nella speranza di poterlo aiutare a riacquistare la memoria, mentre organizza una festa di bentornato. Serkan, invece, è stupito di costatare che adesso sua madre riesce ad uscire di casa senza avere attacchi di panico, e ignora che il merito è tutto di Eda.

Aydan riabbraccia Serkan nella Puntata di Love is in the Air del 30 settembre 2021

Aydan è felice di poter riabbracciare l’adorato figlio, dato per disperso per mesi. La donna, nonostante la felicità, è preoccupata per Eda e per il fatto che Serkan abbia perso la memoria, non ricordando una parte fondamentale della sua vita. Aydan, tuttavia, nasconde un segreto che riguarda proprio la scomparsa del figlio e che farà di tutto per non rivelare.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan sorpreso, sua madre…

Serkan è tornato ad occupare il suo ruolo alla ArtLife, ignaro che pochi mesi prima stava per convolar a nozze con Eda. Mentre Selin continua a circuire il Bolat, che può riabbracciare la madre Aydan. L’imprenditore rimane molto sorpreso nel costatare che Aydan ha sconfitto gli attacchi di panico e ora riesce ad uscire dalla loro lussuosa casa, vivendo una vita normale. Peccato che Serkan non ricordi che è stata Eda a permettere che accadesse tutto ciò!

Love is in the Air, Anticipazioni: Aydan organizza un party

Al settimo cielo dopo aver potuto riabbracciare l’adorato figlio, Aydan si mette all’opera per organizzare un party di benvenuto per Serkan, contando sull’appoggio dei dipendenti della ArtLife. Come reagirà Eda?

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.