Love is in the Air Anticipazioni 30 novembre 2021, al via la Seconda Stagione: Eda e Serkan si rincontrano dopo cinque anni!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Serkan ed Eda si rincontrano dopo cinque anni. Le loro vite sono completamente cambiate.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la Prima Puntata della Seconda Stagione, in onda il 30 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio su Canale5, sono passati cinque anni da quando Serkan ed Eda si sono lasciati. Ritroveremo i nostri due protagonisti impegnati nelle loro nuove vite. La Yildiz è riuscita a diventare un architetto paesaggista e vive a Sile con sua figlia Kiraz mentre Serkan, sconfitto finalmente il cancro, lavora ancora a Istanbul. I due non hanno più contatti da tempo. Il destino però ha in serbo delle novità per entrambi. Quando Serkan è costretto a prendere il posto di Piril alla riunione a Sile, si imbatte in una bambina che raccoglie le more da sola ed è costretto a portarla con sé nell'hotel, per non lasciarla per strada. Sarà là che rincontrerà Eda e capirà che i suoi sentimenti sono ancora gli stessi di un tempo. Ma la ragazza nasconde un grosso segreto!

Anticipazioni Love is in the Air, Seconda Stagione: Eda e Serkan non stanno più insieme

Comincia ufficialmente la Seconda Stagione di Love is in the Air. Le Anticipazioni della soap ci rivelano che ritroveremo i nostri protagonisti dopo cinque anni da quando Eda ha scoperto il segreto di Serkan. I due ragazzi si sono lasciati. La malattia del Bolat ha messo a dura prova il loro rapporto ed Eda ha deciso di lasciare Istanbul e il suo fidanzato, per inseguire il suo sogno. Si è così trasferita in Italia e ha finalmente completato i suoi studi. La rivedremo a Sile, dove lavora come architetto paesaggista per un hotel. Ma non sarà sola! Con lei c'è Kiraz, sua figlia. Serkan invece sarà sempre nella sua città natale, ancora a capo dell'Art Life. Il giovane collabora con Piril mentre Engin ha lasciato il suo posto e si occupa della loro famiglia e di Can, il loro bambino. La situazione parrà essersi assestata in questo modo ma il destino avrà in mente delle grandi sorprese.

Eda e Serkan si rincontrano dopo cinque anni in Love is in the Air Anticipazioni 30 novembre 2021

Serkan è riuscito a vincere sul tumore ed è guarito. Ha quindi ripreso a lavorare all'Art Life e al suo fianco c'è Piril. I due si stanno occupando di un progetto di ristrutturazione dell'hotel di Sile. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che il Bolat sarà costretto a partire proprio a Sile e sostituire la sua collega per una riunione. Piril ha infatti avuto un contrattempo con suo figlio Can. Il viaggio dell'architetto riserverà grandi sorprese. Appena arrivato in città incontrerà una strana ma bellissima bambina, che sta raccogliendo more da sola in un campo. La piccola gli dirà che non vuole tornare a casa, non c'è nessuno, e Serkan – non volendola lasciare per strada – la porterà con sé all'incontro. E sarà proprio là che rivedrà Eda dopo tanti anni!

Love is in the Air Anticipazioni: Eda e Serkan faccia a faccia ma la Yildiz ha un segreto

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che inizialmente Serkan penserà di aver avuto un'allucinazione. Avrà infatti il pensiero di essersi immaginato di aver rivisto Eda. Ma il suo non sarà un sogno, la Yildiz è proprio là e vedendolo non riuscirà a trattenere la gioia. I due si abbracceranno e saranno felici di rivedersi. Il Bolat, finita la riunione, chiederà alla ragazza di andare a bere un caffè ma l'ormai architetto non ne sembrerà così tanto entusiasta. La nostra protagonista nasconde infatti un segreto e Serkan non lo dovrà mai scoprire!

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.