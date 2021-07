Love is in the Air Anticipazioni 30 luglio 2021: Addio Eda!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 30 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Serkan decide di lasciare Eda per non farla soffrire.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 30 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5 vedremo che durante il brunch, Efe si dimostrerà molto interessato a partecipare al progetto dell'Eco Hotel e di lavorare insieme a Eda. Serkan non intenderà cedere a questa richiesta. Il Bolat ha anche altre situazioni da risolvere: rivelare alla sua compagna che la sua azienda ha ucciso i suoi genitori. L'architetto sarà molto in difficoltà e non saprà come comportarsi. Dopo aver parlato con Engin, si convincerà a dirle la verità ma qualcosa andrà storto e prenderà una strada diversa: lasciare Eda! Intanto tra Ferit e Selin la tensione è ancora alle stelle.

Anticipazioni Love is in the Air: Efe vuole lavorare con Eda

Il brunch organizzato da Efe sta prendendo una brutta piega. La tensione tra lui e Serkan si taglia con il coltello e il Bolat non riesce più a sopportare l'atteggiamento del suo nuovo socio. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la situazione prenderà una piega molto drammatica quando l'Akman si proporrà di aiutare l'Art Life per la realizzazione della parte paesaggistica dell'Eco Hotel. Il paesaggista chiederà a Serkan di collaborare con Eda e di darle una mano nel suo lavoro, così da rendersi ancora più partecipe della Holding. Serkan Bolat non sarà per nulla d'accordo. Gli affari dello studio di architettura non devono essere mischiati con quelli della grande azienda e soprattutto Eda non deve collaborare con nessuno che non sia scelto da lui. Al culmine della rabbia, il ragazzo abbandonerà il tavolo lasciando la sua fidanzata senza parole.

Serkan lascia Eda, è un addio per sempre in Love is in the Air Anticipazioni 30 luglio 2021

Eda sospetta di Serkan ed è sicura che le nasconda qualcosa. Per questo si affretterà a raggiungerlo per capire perché se ne stia andando. Il ragazzo sarà però molto duro con lei. Perché giustifica sempre l'atteggiamento di tutti ed è sempre buona? Cosa la spinge a difendere Efe anche contro di lui? La discussione si farà accesa e il Bolat dirà alla Yildiz che preferisce stare solo; è la soluzione per lui più adatta. Engin ascolterà tutto e si affretterà ad affrontare il suo amico per rimetterlo sulla strada giusta. Deve parlare con Eda subito, prima che sia troppo tardi. Serkan non ha ancora trovato il coraggio di dirle la verità sulla morte dei suoi genitori ma è venuto il momento di uscire allo scoperto. Si deciderà finalmente ad agire ma quando sarà sul punto di farlo, un inconveniente metterà tutto sottosopra. L'architetto prenderà un'altra decisione: chiamare Eda all'Art Life e comunicarle che tra loro è finita e che per lui c'è spazio solo per il lavoro.

Love is in the Air Anticipazioni: Tra Ferit e Selin è guerra aperta

Serkan lascerà Eda. La ragazza sarà distrutta. Come è possibile che da un momento all'altro il suo amore abbia deciso di lasciarla? È stata tutta una menzogna? Tornata a casa verrà consolata da Fifi e Ceren che le consiglieranno di affrontare la situazione con coraggio. Quel coraggio che continua a mancare a Selin. La PR è infatti incapace di sopportare la presenza del suo ex fidanzato all'Art Life e vederlo insieme a Ceren ha peggiorato la questione. Tra di loro c'è una forte tensione e presto potrebbe sfociare in una guerra aperta!

