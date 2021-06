Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 30 giugno 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Eda ha preso la sua decisione. Non perdonerà Serkan per averla accusata di essere una ladra e per averla umiliata davanti a tutti. La ragazza decide di andare a casa Bolat e restituire di persona l'anello di fidanzamento all'architetto. Lui però non sembra per nulla d'accordo con la sua idea e rifiuta di riprendersi il suo regalo. Intanto Engin e Piril cercano di riportare la calma tra i colleghi, stupiti dell'assenza improvvisa della Yildiz. All'Art Life il tempo stringe. Serkan ha convinto i clienti a dargli altre 24 ore di tempo per rimediare al danno dei brevetti ma per continuare l'azienda ha bisogno della firma della fioraia, a cui il notaio ha dato la delega. Engin convince la ragazza a recarsi in ufficio, promettendole che il suo odiato ex fidanzato non ci sarà. Peccato però che le cose non andranno esattamente così. Ceren invece riceve un'importante chiamata. La giornalista che ha lanciato lo scoop del contratto, vuole incontrarla per rivelarle chi è la sua fonte.

Serkan ha accusato Eda di essere una ladra e l'ha cacciata via dalla sua casa e dalla sua vita. La ragazza è sconvolta da quanto accaduto ed è furiosa. Come ha potuto il Bolat credere che lei fosse davvero colpevole? Visto il comportamento brutale dell'architetto, la fioraia prende una decisione: chiuderà per sempre con lui, straccerà il loro contratto e gli restituirà l'anello. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Eda deciderà di ridare personalmente il prezioso gioiello al suo ex finto fidanzato. Si recherà quindi alla grande villa e avrà un'altra brutta discussione con l'architetto. Serkan si rifiuterà di accettare indietro il suo regalo e non riuscirà a dirle che, in cuor suo, vorrebbe che non se ne andasse.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda costretta a tornare all'Art Life

Ad affrontare di petto Serkan, dopo quello che è successo, non sarà solo Eda. Anche Ayfer – venuta a conoscenza dell'accaduto grazie a Melo – decide di dirne quattro al Bolat. Zia e nipote si troveranno quindi faccia a faccia sia con l'architetto che con Aydan, stranamente d'accordo con le due. Per Eda però l'incubo non è finito. La ragazza, certa di essersi liberata del suo nemico numero uno, dovrà velocemente ricredersi. Engin infatti vuole che lei torni all'Art Life per firmare dei documenti per cui solo lei ha la delega. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la bella Yildiz accetterà di ritornare in ufficio solo dopo che il suo collega le assicurerà che Serkan Bolat non sarà là ad attenderla.

Anticipazioni Love is in the Air: Ceren pronta a scoprire chi ha messo nei guai Eda

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Serkan non si lascerà scappare un'altra occasione per parlare e forse chiarire con Eda. Scoperto da Leila che la Yildiz è nel suo ufficio, abbandonerà Selin e si precipiterà all'Art Life. I due si troveranno quindi di nuovo faccia a faccia e la situazione si farà bollente. La fioraia prometterà al suo ex fidanzato di dimostrargli la sua innocenza ma dopo lui la dovrà lasciare per sempre in pace. Intanto Ceren è riuscita a contattare la giornalista che ha messo online lo scoop del contratto. La donna le ha promesso di rivelarle l'identità del suo informatore e l'avvocato è pronta a raggiungerla in un bar per parlare finalmente faccia a faccia. Piril, scoperta la novità, informerà immediatamente Selin che – spaventata che il danno commesso da Ferit venga alla luce – si affretterà a fermare l'amica di Eda.

