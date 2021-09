Love is in the Air Anticipazioni 3 settembre 2021: Eda dichiara guerra a Balca!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 3 settembre 2021. Nell'episodio della soap di Canale5, Eda non ci sta! Balca deve essere fermata.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in The Air per la puntata del 3 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Balca ha le idee molto chiare: intende conquistare Serkan! Per questo, durante la notte, si presenta a casa dell'architetto con la scusa di lavorare insieme. Il Bolat, in attesa di Eda, cade nel tranello e invita la PR a restare a cena con lui. Peccato che proprio in quel momento la Yildiz faccia capolino alla sua porta, pronta a realizzare il suo primo desiderio. La fioraia, nel vedere la sua rivale nella dimora del suo ex fidanzato, va su tutte le furie. È certa che la donna abbia in mente un piano diabolico per metterle i bastoni tra le ruote. Serkan sembra non accorgersi di essere entrato nel mirino della nuova assunta ed Eda è costretta a fare con lui una scommessa: se riuscirà a dimostrargli che Balca è interessata, lui la lascerà in pace, in caso contrario lei dovrà accettare di passare una serata insieme a Parigi. Purtroppo per entrambi, la nuova arrivata non si sbilancerà più di tanto, lasciandoli senza alcuna risposta!

Anticipazioni Love is in the Air: Balca cerca di sedurre Serkan

Eda è in pericolo e deve guardarsi le spalle. Selin se n'è andata ma al suo posto è arrivata Balca, la nuova e affascinante PR dell'Art Life. La ragazza sembra avere le idee molto chiare e non solo sul lavoro. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano infatti che la nuova assunta ha delle mire su Serkan. È infatti convinta che lui sia l'uomo della sua vita e intende conquistarlo. È per questo che, dopo la festa di Aydan, si presenterà a casa del Bolat con la scusa di parlare con lui di questioni urgenti di lavoro. Si farà quindi invitare a cena e tesserà le lodi di Serkan, mettendo in ombra – velatamente – Eda. Balca si rivelerà molto pericolosa ma Eda non si lascerà certo scoraggiare e dopo averla vista a casa del suo ex, affilerà i coltelli.

Eda dichiara guerra a Balca in Love is in the Air Anticipazioni 3 settembre 2021

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che Eda arriverà a casa di Serkan proprio nel momento meno opportuno. La ragazza troverà Balca insieme al Bolat e andrà su tutte le furie. Cosa ci fa in piena notte a casa dell'architetto? E perché sono così vicini? Serkan cercherà di rassicurarla e inviterà la PR a lasciarli soli. Ma Eda non si calmerà facilmente. Anzi, dopo aver scoperto che la sua nuova rivale ha lasciato un orecchino sul divano del suo innamorato – con il chiaro intento di tornare a riprenderselo – giurerà guerra contro di lei. Tornata a casa sua, racconterà alle amiche quello che è successo e lei e Melo si metteranno d'accordo per tenerla d'occhio. Nessuno dovrà mettersi contro Eda Yildiz, nessuno!

Love is in the Air Anticipazioni: Eda e Serkan fanno una scommessa

Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che mentre Eda giurerà guerra a Balca, Serkan non si accorgerà di essere diventato una preda per la nuova PR. L'architetto è convinto infatti che la ragazza sia interessata solo al lavoro e che voglia fare una bella figura con lui. Sarà però piuttosto soddisfatto di vedere Eda gelosa e per questo le proporrà di fare una scommessa: testare le reali intenzioni di Balca! Se avrà ragione lui, l'Yildiz dovrà accettare che lui le stia vicino e che la porti a cena a Parigi; se avrà ragione lei, il Bolat dovrà lasciarla in pace. I due inviteranno a pranzo la PR e saranno attenti a ogni suo comportamento. Ma la ragazza, forse intuendo le loro intenzioni, si comporterà così tanto ambiguamente da lasciarli con un grosso punto di domanda in testa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 30 agosto al 3 settembre 2021.

