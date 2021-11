Love is in the Air Anticipazioni 3 novembre 2021: Selin aggredisce Eda!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Selin strappa una ciocca di capelli ad Eda, gelosa del rapporto che la giovane ha con Serkan.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 3 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Ayfer teme che Deniz stia complottando alle spalle della nipote e vuole aiutare Eda a riconquistare Serkan, senza dover ricorrere alla farsa delle finte nozze. Insieme ad Aydan e Seyfi, la fiorista si rivolge ad una cara amica erborista, che consiglia ad Ayfer di somministrare un potente filtro contro il malocchio ai due innamorati. Nel frattempo, Selin è sempre più gelosa di Eda e quando vede la giovane paesaggista vicina a Serkan, fa una vera e propria scenata, finendo per strattonarla violentemente. Nella speranza di dividere la coppia, Selin continua a tramare nell’ombra con Deniz.

Ayfer corre ai ripari nella Puntata di Love is in the Air del 3 novembre 2021

Ayfer è contraria alle finte nozze tra Eda e Deniz, percependo che il giovane non è del tutto sincero nei confronti della nipote. Per impedire che la Yildiz vada avanti con il suo pericoloso piano, Ayfer chiede aiuto alla cara amica erborista Safiye, coinvolgendo anche Aydan e Seyfi. La donna consiglia ai tre amici di somministrare ad Eda e Serkan un potente filtro contro il malocchio, ottenuto con alcune erbe rare. Secondo Safiye, infatti, è proprio la maledizione lanciata da qualcuno che vuole male alla coppia ad impedire la rinascita di questo grande amore.

Anticipazioni Love is in the Air: Ceren si redime

Mentre zia Ayfer passa alle maniere forti, decidendo di somministrare segretamente il filtro a Serkan ed Eda, Ceren torna al fianco dell’amica per permetterle di tornare insieme al Bolat. Dopo aver tramato alle sue spalle, Ceren si è accorta che il sentimento d’amicizia che prova per la Yildiz è più forte di qualsiasi ossessione. Nel frattempo, Selin è preda della gelosia più bieca e si scaglia contro Eda.

Love is in the Air Anticipazioni: Selin aggredisce Eda!

Vedendo Eda e Serkan molto vicini, Selin fa una vera e propria scenata di gelosia, tentando di staccare la Yildiz dal suo fidanzato. Nel farlo, tuttavia, Selin non si accorge che i capelli della giovane paesaggista sono rimasti impigliati nella giacca del Bolat, e finisce per strapparle una copiosa ciocca. Mentre Selin torna da Deniz per accelerare le nozze e sbarazzarsi di Eda, Piril riceve un messaggio che prova l’infedeltà di Engin.

