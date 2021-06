Love is in the Air Anticipazioni 3 giugno 2021: Eda bacia Serkan e si mette definitivamente nei guai...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in The Air per la puntata del 3 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.35 su Canale5, Serkan deve spiegare a tutti chi sia la misteriosa ragazza con cui l'hanno fotografato in spiaggia. Il Bolat approfitta della conferenza stampa per dichiarare che Eda è in realtà la sua segretaria ma la ragazza, all'improvviso, si presenta sul palco e lo bacia davanti a tutti. Ora non si può più tornare indietro. Eda si è messa definitivamente nei guai e non può più rifiutare di accettare il ricatto di Serkan Bolat e dovrà fingersi la sua amata fidanzata!

Anticipazioni Love is in the Air: Eda sconvolta, Jenka si è innamorato di un'altra

Serkan ha sconvolto Eda con un ricatto terribile ma la ragazza non si è lasciata convincere ad accettare di fingersi la sua fidanzata. Anzi lo ha costretto a chiarire tutto quello che è successo durante la conferenza stampa a cui anche lei dovrà partecipare, per rendere il tutto più credibile. Il Bolat dovrà infatti rivelare a tutti che la giovane con cui lo hanno ritratto è in realtà la sua segretaria e che ci deve essere stato un malinteso. Ma la vita di Eda viene rivoluzionata da una notizia assurda e inaspettata. Jenka, il suo fidanzato che l'ha seguita alla festa per parlarle, le rivela di volersi sposare con un'altra donna e affonda il coltello nel suo cuore dicendole che lei sarà sempre una donna umile e non realizzerà mai i suoi sogni!

Eda bacia Serkan davanti a tutti, il dado è tratto! Ecco cosa succede nella puntata di Love is in the Air del 3 giugno 2021

Eda ha il cuore spezzato. Jenka l'ha lasciata e si è fidanzato con un'altra e come se non bastasse le ha pure detto di non aver creduto nemmeno per un secondo che un uomo come Serkan Bolat potesse innamorarsi di una donnina così insignificante come lei. La fioraia non ci sta e le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che, come una furia, la bella Yildiz raggiungerà Serkan sul palco, decisa a prendersi la sua vendetta. E per farlo bacerà il Bolat davanti a tutti, segnando per sempre la sua condanna. Il dado è tratto! Eda e Serkan vengono fotografati dalla stampa impazzita per lo scoop da mettere in prima pagina e nessuno dei due ragazzi ha scampo. Ora dovranno davvero fingere di essere fidanzati, non ci sono vie d'uscita.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan ed Eda definiscono i termini del loro accordo

Serkan ed Eda saranno costretti a fingersi fidanzati. Mentre la fioraia è disperata per quello che sarà costretta a fare, il Bolat è sicuro che questo stratagemma riporterà da lui Selin. L'architetto è infatti convinto che la sua ex fidanzata, gelosa di Eda, romperà il suo rapporto con Ferit e lui si prenderà la sua rivincita. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che i due protagonisti della soap dovranno però definire molto bene i termini del loro accordo. Non sarà facile infatti fingere per due mesi di amarsi ma tutto dovrà seguire un preciso copione. Nessuno dovrà sapere del loro patto, Eda dovrà essere sempre a disposizione di Serkan mentre lui non dovrà mai e poi mai toccarla, neanche sfiorarla. La parte semplice si concluderà nel giro di una sera ma per la bella fioraia la parte difficile non sarà quella di fingere interesse per il suo nemico ma raccontare una bugia a sua zia Ayfer e alle sue amiche. Cominciano davvero i guai per Eda Yildiz e siamo ancora all'inizio!

Scopri le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 31 maggio al 4 giugno 2021

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.