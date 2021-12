Love is in the Air Anticipazioni 3 dicembre 2021: Serkan sferra un colpo basso ad Eda!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Serkan mette in difficoltà Eda sul posto di lavoro.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 3 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, dopo essersi schiarito le idee, Serkan torna all’hotel e Eda chiede a Melek di allontanare Kiraz per non farle incontrare l’imprenditore. Il Bolat e la Yildiz si recano a Sile, dove sono impegnati nella ristrutturazione di un’attività ricettiva di lusso. Ancora amareggiato per le parole di Eda, Serkan tenta di renderle il lavoro impossibile e le tira un brutto affondo, rischiando di far perdere l’incarico alla paesaggista. Rammaricato, Serkan propone ad Eda una tregua e la invita a cena.

Eda nasconde Kiraz nella Puntata di Love is in the Air del 3 dicembre 2021

Eda e Serkan sono in guerra, ma la Yildiz non permetterà che il rancore che prova nei confronti del Bolat metta a rischio la verità sull’identità della figlia Kiraz. Avendo scoperto che l’imprenditore sta per fare ritorno all’hotel, infatti, Eda incarica Melek di allontanare Ayfer e Kiraz, nella speranza che la bambina non incontri nuovamente Serkan. Melek riuscirà nel suo intento?

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan la fa grossa

Eda e Serkan sono stati scelti per la ristrutturazione di un hotel a Sile e sono costretti a lavorare fianco a fianco. La Yildiz si occuperà di progettare gli esterni lussuosi dell’attività ricettiva, mentre il Bolat penserà agli interi. Essendo stato nominato capo architetto, Serkan decide di sfruttare la sua posizione per mettere in difficoltà Eda. L’imprenditore annuncia di non fidarsi del talento della Yildiz e prende che lei mostri un progetto soddisfacente, se non vuole perdere il posto di lavoro. Una vera e propria scorrettezza da parte di Serkan!

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan chiede scusa

Essendosi reso conto di ciò che ha fatto, Serkan torna sui propri passi e propone ad Eda una tregua. Lei, nonostante non si riesca a fidare completamente del Bolat e sia preoccupata per la vicinanza tra l’imprenditore e la figlia Kiraz, accetta l’invito a cena preludio di una pace ben poco duratura.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.

