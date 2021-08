Love is in the Air Anticipazioni 3 agosto 2021: Eda perde la memoria!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 3 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 15.30 su Canale5, Eda e Serkan si troveranno nuovamente insieme alla ArtLife, grazie all’intervento di Efe che ha deciso di assumere nuovamente la Yildiz. Così, un Serkan piuttosto seccato dovrà costringersi a collaborare, unendo la parte architettonica da lui progettata, a quella artistica che è di competenza di Eda. Mentre la giovane viene a conoscenza dei problemi economici della zia Ayfer, la signora Aydan continua a sorvegliare Serkan e Eda, dopo aver scoperto che il figlio ha intenzione di traslocare.

Eda sfida Serkan nella Puntata di Love is in the Air del 3 agosto 2021

Il progetto del porto è piuttosto importante per la ArtLife e Efe ha deciso di chiedere ad Eda di tornare, consapevole che la ragazze è in grado di compiere veri e propri miracoli quando si tratta di lavorare sulla parte paesaggistica per nuovi clienti. C’è solo un, non trascurabile, problema: Serkan ed Eda sono ai ferri corti e la Yildiz ha deciso di ignorare completamente il suo ex fidanzato. In questo modo il lavoro diventa tutt’altro che semplice, soprattutto quando Eda e Serkan si vedono costretti a combinare i rispettivi progetti. La situazione si aggrava quando in azienda inizieranno a formarsi due schieramenti ben distinti...

Anticipazioni Love is in the Air: Ayfer in banca rotta!

Eda è furiosa con Serkan, tanto quanto lo è con la zia Ayfer, colpevole di aver chiamato la nonna senza il suo permesso. La donna è triste e non sa come far cambiare idea alla nipote, che è calata in un mutismo imperturbabile. La situazione, inoltre, è aggravata dalla grave crisi economica che sta attraversando Ayfer, che non ha il coraggio di parlarne con la Yildiz, soprattutto in un momento così delicato per il loro rapporto. Mentre Alpetekin si reca a casa di Ayfer con l’intenzione di rivelarle la verità sulla morte dei genitori di Eda, quest’ultima scopre dei problemi economici della zia grazie a Figen e Ceren. Al momento, Eda è l’unica a poter sostenerla e finanziarla, dato il vantaggioso contratto di Efe che le ha permesso anche di tornare all’università.

Love is in the air Anticipazioni: Eda dispersa, Serkan disperato

Eda inizia a perdonare sua zia Ayfer, ma ancora non può digerire la costante presenza di Serkan al suo fianco. La Yildiz si reca al campo base per completare il progetto del porto insieme ai suoi colleghi, chiedendo a Efe di lasciarla in strada per permetterle di fare una passeggiata e schiarirsi le idee. Notando l’assenza della sua ex fidanzata, Serkan si allarma e coinvolge tutti in una ricerca tra i boschi, trovando Eda svenuta in una buca. In ospedale, il medico spiega al Bolat che la Yildiz ha un vuoto di memoria e non ricorda la loro rottura. L’effetto del trauma cranico, tuttavia, è temporaneo e Serkan dovrà semplicemente controllare che da non si addormenti prima di aver recuperato la memoria…

Love is in the Air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.35 su Canale5.