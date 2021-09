Love is in the Air Anticipazioni 29 settembre 2021: Eda pronta a riconquistare Serkan

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda sconvolta, Serkan non ricorda la loro storia d’amore.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 29 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Serkan è tornato alla ArtLife mano nella mano con Selin. Il Bolat ha perso la memoria e non ricorda più nulla dell’anno appena trascorso, compresa la storia d’amore con Eda. La Yildiz ha il cuore spezzato ma decide di tentare il tutto per tutto, provocando Serkan per far riaffiorare i suoi ricordi.

Serkan si dimentica di Eda nella Puntata di Love is in the Air del 29 settembre 2021

Serkan ha perso la memoria e crede di essere ancora fidanzato con Selin. Lei, ovviamente, si approfitta della situazione e decide di non rivelare al Bolat la verità, fingendo che tra loro vada tutto a gonfie vele. Mentre alla ArtLife tutti rimangono senza parole, felici per il fatto che Serkan sia ancora in vita, ma tristi per il fatto che abbia perso la memoria, Eda dovrà fare i conti con quanto sta accadendo nella sua vita.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda sconvolta

Eda attendeva che l’amore della sua vita tornasse da un viaggio lampo in Italia, pronta a convolare a nozze, e ora di ritrova in una situazione surreale. Le sue preghiere sono state ascoltate: Serkan è vivo, ma non si ricorda più di lei. La Yildiz ha il cuore spezzato…

Anticipazioni Love is in the Air: la scelta di Eda

Nonostante la perdita di memoria di Serkan e il raggiro di Selin, Eda decide di non arrendersi e trovare un modo per far riaffiorare i ricordi al Bolat. Lui, al contrario, si mostra molto freddo nei confronti della giovane paesaggista e la allontana senza troppe cerimonie.

